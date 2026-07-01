В Варшаве предупредили Украину об чрезвычайно опасном механизме из-за скандала с Польшей

Польские спецслужбы заявляют, что Россия может активно использовать напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом для информационных и диверсионных операций. В Варшаве предупреждают, что речь идет о целенаправленной стратегии влияния Кремля, направленной на расшатывание доверия между союзниками.

Томаш Семоняк. Фото из открытых источников

Министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк в эфире RMF FM заявил, что польские службы фиксируют усиление деятельности "ботоферм", распространяющих контент, способный обострять противоречия между поляками и украинцами.

"Конечно, да. Эта информационная война вышла на значительно более высокий уровень. Сейчас очень легко подливать масла в огонь, и это проблема, ведь мечтой России было и остается максимальное напряжение между Польшей и Украиной. Мы должны считаться с тем, что российские службы будут пытаться этим скандалом воспользоваться", — заявил Семоняк.

Особое внимание польские службы уделяют ситуации с находящимися в Польше украинскими гражданами. Семоняк прокомментировал сообщение Агентства внутренней безопасности об обнаружении механизма, который, по данным спецслужб, может быть связан с российским влиянием. По его словам, Россия хочет "взорвать доверие к нынешней власти Украины и президенту Зеленскому, а также нагнетать напряженность в польско-украинских отношениях".

"Это попытка повлиять на находящихся в Польше украинцев, в частности путем подрыва связей украинцев с властями Украины. Это отвечает интересам России… Чрезвычайно опасный механизм", – пояснил Семоняк.

На фоне этих заявлений польские службы недавно задержали и решили депортировать девять граждан Украины и двух граждан Беларуси. По данным следствия, они могли быть вовлечены в вербовку людей для участия в проплаченных акциях, координировавшихся Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский профессор объяснил, что не так со скандалом с УПА и предупредил, что это может дорого обойтись Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА.