В Варшаве предупредили Украину об чрезвычайно опасном механизме из-за скандала с Польшей

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Slava Kot
Польские спецслужбы заявляют, что Россия может активно использовать напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом для информационных и диверсионных операций. В Варшаве предупреждают, что речь идет о целенаправленной стратегии влияния Кремля, направленной на расшатывание доверия между союзниками.
Томаш Семоняк. Фото из открытых источников
Министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк в эфире RMF FM заявил, что польские службы фиксируют усиление деятельности "ботоферм", распространяющих контент, способный обострять противоречия между поляками и украинцами.
Особое внимание польские службы уделяют ситуации с находящимися в Польше украинскими гражданами. Семоняк прокомментировал сообщение Агентства внутренней безопасности об обнаружении механизма, который, по данным спецслужб, может быть связан с российским влиянием. По его словам, Россия хочет "взорвать доверие к нынешней власти Украины и президенту Зеленскому, а также нагнетать напряженность в польско-украинских отношениях".
На фоне этих заявлений польские службы недавно задержали и решили депортировать девять граждан Украины и двух граждан Беларуси. По данным следствия, они могли быть вовлечены в вербовку людей для участия в проплаченных акциях, координировавшихся Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский профессор объяснил, что не так со скандалом с УПА и предупредил, что это может дорого обойтись Польше.
Также "Комментарии" писали, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА.