logo

BTC/USD

58867

ETH/USD

1579.19

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Варшаве предупредили Украину об чрезвычайно опасном механизме из-за скандала с Польшей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Варшаве предупредили Украину об чрезвычайно опасном механизме из-за скандала с Польшей

В Варшаве заявили, что Россия может использовать конфликты между Польшей и Украиной для влияния на беженцев.

1 июля 2026, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Польские спецслужбы заявляют, что Россия может активно использовать напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом для информационных и диверсионных операций. В Варшаве предупреждают, что речь идет о целенаправленной стратегии влияния Кремля, направленной на расшатывание доверия между союзниками.

В Варшаве предупредили Украину об чрезвычайно опасном механизме из-за скандала с Польшей

Томаш Семоняк. Фото из открытых источников

Министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк в эфире RMF FM заявил, что польские службы фиксируют усиление деятельности "ботоферм", распространяющих контент, способный обострять противоречия между поляками и украинцами.

"Конечно, да. Эта информационная война вышла на значительно более высокий уровень. Сейчас очень легко подливать масла в огонь, и это проблема, ведь мечтой России было и остается максимальное напряжение между Польшей и Украиной. Мы должны считаться с тем, что российские службы будут пытаться этим скандалом воспользоваться", — заявил Семоняк.

Особое внимание польские службы уделяют ситуации с находящимися в Польше украинскими гражданами. Семоняк прокомментировал сообщение Агентства внутренней безопасности об обнаружении механизма, который, по данным спецслужб, может быть связан с российским влиянием. По его словам, Россия хочет "взорвать доверие к нынешней власти Украины и президенту Зеленскому, а также нагнетать напряженность в польско-украинских отношениях".

"Это попытка повлиять на находящихся в Польше украинцев, в частности путем подрыва связей украинцев с властями Украины. Это отвечает интересам России… Чрезвычайно опасный механизм", – пояснил Семоняк.

На фоне этих заявлений польские службы недавно задержали и решили депортировать девять граждан Украины и двух граждан Беларуси. По данным следствия, они могли быть вовлечены в вербовку людей для участия в проплаченных акциях, координировавшихся Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский профессор объяснил, что не так со скандалом с УПА и предупредил, что это может дорого обойтись Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/
Теги:

Новости

Все новости