У Варшаві попередили Україну про надзвичайно небезпечний механізм через скандал з Польщею

Польські спецслужби заявляють, що Росія може активно використовувати напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом для проведення інформаційних та диверсійних операцій. У Варшаві попереджають, що йдеться про цілеспрямовану стратегію впливу Кремля, спрямовану на розхитування довіри між союзниками.

Томаш Семоняк. Фото з відкритих джерел

Міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк в ефірі RMF FM заявив, що польські служби фіксують посилення діяльності "ботоферм", які поширюють контент, здатний загострювати суперечності між поляками та українцями.

"Звичайно, так. Ця інформаційна війна вийшла на значно вищий рівень. Зараз дуже легко підливати олії у вогонь, і це проблема, адже мрією Росії було і залишається максимальне напруження між Польщею та Україною. Ми маємо зважати на те, що російські служби намагатимуться цим скандалом скористатися", — заявив Семоняк.

Окрему увагу польські служби приділяють ситуації з українськими громадянами, які перебувають у Польщі. Семоняк прокоментував повідомлення Агентства внутрішньої безпеки про виявлення механізму, який, за даними спецслужб, може бути пов’язаний із російським впливом. За його словами, Росія хоче "підірвати довіру до нинішньої влади України та президента Зеленського, а також нагнітати напруженість у польсько-українських відносинах".

"Це спроба вплинути на українців, які перебувають у Польщі, зокрема шляхом підриву зв’язків українців із владою України. Це відповідає інтересам Росії… Надзвичайно небезпечний механізм", – пояснив Семоняк.

На тлі цих заяв польські служби нещодавно затримали та вирішили депортувати дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі. За даними слідства, вони могли бути залучені до вербування людей для участі у проплачених акціях, які координувалися Росією.

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