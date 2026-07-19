Вместо Украины: кому Польша готова отдать свои истребители МиГ-29

Переговоры между Украиной и Польшей о передаче истребителей МиГ-29 зашли в тупик. Если сторонам не удастся добиться компромисса, Варшава может передать самолеты другой стране. Среди наиболее вероятных получателей называют Болгарию.

Истребитель МиГ-29. Фото из открытых источников

Бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич в комментарии "Укринформу" заявил, что большинство польских МиГ-29 уже исчерпали свой ресурс, а их восстановление до полноценной боевой готовности требует значительных финансовых затрат. Поэтому Польша постепенно отказывается от эксплуатации этих самолетов.

По словам Онишкевича, сначала рассматривалось, что Украина могла бы использовать истребители в качестве источника запчастей или самостоятельно провести их модернизацию. Однако главным препятствием стал вопрос финансирования ремонта. Польская сторона хочет, чтобы МиГ-29 ремонтировала Украину за свой счет, кроме того, Варшава также заинтересована в получении украинских беспилотных технологий.

"Обе стороны немного зашли в тупик из-за слишком далеко ожидаемых, и отсюда эта задержка", — сказал Онишкевич.

Польский политик добавил, что если Киев не согласится принять самолеты в их нынешнем состоянии, то Польша передаст МиГ-29 другому государству. Вероятнейшим кандидатом он назвал Болгарию.

"Если украинская сторона не готова взять их в том состоянии, в котором они есть, и, в соответствии с их стоимостью, предоставить Польше взамен определенные дроновые технологии, тогда Польша, пожалуй, перейдет к варианту "Б": передаст МиГи другой стране. Все указывает на то, что это может быть Болгария", — отметил экс-министр.

В то же время, по информации "Милитарного", осенью 2025 года украинские специалисты осмотрели часть польских истребителей и пришли к выводу, что их техническое состояние неудовлетворительное из-за длительного отсутствия должного обслуживания. Украина готова принять самолеты только после капитального ремонта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет получить от Польши не только истребители МиГ-29.

Также "Комментарии" писали, что Польша отказалась передавать Украине МиГ-29: в Варшаве объяснили, почему изменили решение.