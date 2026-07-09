Во Вроцлаве банда из 10 человек жестоко избила 19-летнего юношу из-за украинского языка

В польском Вроцлаве полиция расследует нападение на 19-летнего юношу, которое произошло после того, как он разговаривал на украинском языке по телефону со своей матерью. Молодой человек получил серьезные травмы, а его семья призывает свидетелей инцидента помочь установить нападающих.

Во Вроцлаве избили парня из-за украинского языка. Фото: radiowroclaw

По информации местных СМИ, нападение произошло 4 июля около 20:00 на острове Слодова – популярном месте отдыха во Вроцлаве. По словам пострадавшего, он находился там с друзьями и девушкой. После телефонного разговора на украинском к нему подошел незнакомый парень и потребовал отдать электронную сигарету.

Когда юноша отказался, нападающий позвал других. По словам потерпевшего, его окружила группа из десяти сверстников, после чего они повалили его на землю и стали бить руками и ногами.

"Потом они стали бить меня по голове. Я ничего не видел, я не мог защититься, потому что моя рубашка была наполовину снята, а они закрыли мне лицо, чтобы я ничего не видел. Они ударили меня ногами, и мне сломали нос, две носовые кости, а также согнули заднюю часть хряща. Мой нос был мокрым, я был весь в крови, моя рубашка была порвана", — утверждает Владимир.

Друзья 19-летнего юноши вызвали полицию и парамедиков на место происшествия. Злоумышленники скрылись, услышав прибывшие сирены служб экстренной помощи.

"А позже, после всего этого, когда приехала полиция и прекратила инцидент, я услышал, и мои друзья услышали, что они там смеялись, после того как ушли от меня, что избили украинца", — добавил юноша.

Сначала инцидент был квалифицирован как драка, однако после медицинского обследования, подтвердившего травмы средней тяжести, семья парня официально обратилась в полицию с заявлением о нападении. Пресс-секретарь полиции Вроцлава Александра Фреус подтвердила, что правоохранители начали расследование после получения соответствующего сообщения.





Отец потерпевшего заявил, что не может понять причины столь жестокой агрессии из-за языка общения. Он призвал всех очевидцев инцидента обратиться в полицию и помочь установить лиц, причастных к нападению.

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