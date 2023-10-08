Война в Израиле: польский президент сделал тревожный прогноз для Украины

Польский президент Анджей Дуда отреагировал на нападение боевиков Хамас на Израиль. По его словам, эта война выгодна России. Об этом пишет РАР .

Анджей Дуда (фото из открытых источников)

По мнению польского президента, ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, будет иметь эффект "отвода глаз от Украины".

"Это безусловно способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", — заявил польский президент.

Кроме этого, польский президент выразил опасение, что Евросоюз может испытать очередную миграцию с Ближнего Востока.

"Темы, которые мы обсуждали в последнее время — премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту — становятся еще более актуальными. Вопрос нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", — сказал Дуда.

Напомним, что "Комментарии" писали об сокращении помощи украинским беженцам в Польше . Глава Польши Анджей Дуда дал комментарий о вероятном сокращении пособий беженцам из Украины в 2024 году. Как заявил Анджей Дуда, в той ситуации, когда украинцы покинули территорию страны, "оснований платить им деньги нет".

Также "Комментарии" писали о том, что Израиль активировал пункт 40 . Офис премьер-министра Израиля сообщил, что кабинет безопасности проголосовал за официальный ввод военного положения в стране. Это означает, что израильская армия может официально проводить ключевые военные действия.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна находится в состоянии войны после того, как террористы ХАМАС перешли на юг Израиля, убив сотни людей. Теперь стало известно, что Израиль принял решение активировать пункт 40, который в последний раз использовался в 1973 году, когда произошла Война Судного дня.



