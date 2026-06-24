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"Все должны вернуться": польский депутат призвал выслать из Польши всех украинцев

Януш Ковальский призвал запустить программу возвращения украинцев из Польши.

24 июня 2026, 15:00
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Slava Kot

Бывший депутат партии "Право и справедливость" Януш Ковальский призвал запустить в Польше программу возвращения украинцев в Украину. Его заявление появилось на фоне скандала в Польше из-за решения президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за названия украинского подразделения в честь героев УПА.

"Все должны вернуться": польский депутат призвал выслать из Польши всех украинцев

Януш Ковальский. Фото: Paweł Supernak / PAP

Януш Ковальский в Facebook призвал создать программу выселения украинцев из Польши.

"Пора запустить программу по возвращению украинцев из Польши в Украину. Все они должны вернуться туда. Вы согласны? Поставьте "лайк"", — написал политик.

Сообщение Ковальского собрало более 26 тысяч "лайков" и сотни комментариев. Часть пользователей поддержали идею, предлагая депортировать украинцев. Другие же напомнили, что массовое выселение людей по национальному признаку противоречит принципам правового государства.

”Все должны вернуться”: польский депутат призвал выслать из Польши всех украинцев - фото 2

Польский депутат Ковальский призвал вернуть украинцев из Польши в Украину

В частности, в комментариях были следующие реакции: "Депортируйте тех, кто нарушает закон, ворует, нападает, не работает и не платит налоги в Польше"; "Отправляйте украинцев на передовую как можно быстрее, я за"; "Уже давно живут в роскоши и не извиняются, достаточно"; "Конечно, когда вернется последний поляк из Великобритании, Германии, Ирландии..."; "А кто будет работать, потому что пока в значительной степени работают там, где поляки не хотят"; "Я не согласна. Людей не депортируют просто так. Мы не советская Россия и не немецкий Рейх".

Ковальский известен жесткой риторикой по миграции и Украине. В мае 2026 года он покинул партию "Право и справедливость" на фоне скандала, связанного с криптовалютной компанией Zondacrypto. Также он требовал проверить польские министерства на предмет "украинизации".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что блоггерша в Польше выбросила свой паспорт Украины в помойку из-за скандала с УПА.

Также "Комментарии" писали, что в Польше нашли видео 3-летней давности. Вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1R4dY3WCRJ/
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