"Все должны вернуться": польский депутат призвал выслать из Польши всех украинцев

Бывший депутат партии "Право и справедливость" Януш Ковальский призвал запустить в Польше программу возвращения украинцев в Украину. Его заявление появилось на фоне скандала в Польше из-за решения президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за названия украинского подразделения в честь героев УПА.

Януш Ковальский. Фото: Paweł Supernak / PAP

Януш Ковальский в Facebook призвал создать программу выселения украинцев из Польши.

"Пора запустить программу по возвращению украинцев из Польши в Украину. Все они должны вернуться туда. Вы согласны? Поставьте "лайк"", — написал политик.

Сообщение Ковальского собрало более 26 тысяч "лайков" и сотни комментариев. Часть пользователей поддержали идею, предлагая депортировать украинцев. Другие же напомнили, что массовое выселение людей по национальному признаку противоречит принципам правового государства.

Польский депутат Ковальский призвал вернуть украинцев из Польши в Украину

В частности, в комментариях были следующие реакции: "Депортируйте тех, кто нарушает закон, ворует, нападает, не работает и не платит налоги в Польше"; "Отправляйте украинцев на передовую как можно быстрее, я за"; "Уже давно живут в роскоши и не извиняются, достаточно"; "Конечно, когда вернется последний поляк из Великобритании, Германии, Ирландии..."; "А кто будет работать, потому что пока в значительной степени работают там, где поляки не хотят"; "Я не согласна. Людей не депортируют просто так. Мы не советская Россия и не немецкий Рейх".

Ковальский известен жесткой риторикой по миграции и Украине. В мае 2026 года он покинул партию "Право и справедливость" на фоне скандала, связанного с криптовалютной компанией Zondacrypto. Также он требовал проверить польские министерства на предмет "украинизации".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что блоггерша в Польше выбросила свой паспорт Украины в помойку из-за скандала с УПА.

Также "Комментарии" писали, что в Польше нашли видео 3-летней давности. Вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине.