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"Все идет в очень плохом направлении": в Польше предупредили о последствиях скандала с Украиной

Министр обороны Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

21 июня 2026, 12:15
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Автор:
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Slava Kot

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что нынешняя динамика между двумя странами "развивается в очень плохом направлении" и может иметь последствия не только для двустороннего сотрудничества, но и безопасности всего региона.

"Все идет в очень плохом направлении": в Польше предупредили о последствиях скандала с Украиной

Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

На фоне скандала с отменой Ордена Белого Орла для президента Украины Владимира Зеленського со стороны польского лидера Кароля Навроцкого Владислав Косиняк-Камыш в сообщении в соцсети X заявил, что общество все больше поляризуется в вопросе поддержки Украины.

Отдельно министр подчеркнул, что обострение эмоций и политических заявлений между Киевом и Варшавой "играет на руку врагу", имея в виду Россию.

"Многие поляки сейчас задумываются, как будут выглядеть наши отношения с Украиной. Делают это как поддерживающие соседа с начала войны и считающие, что так и надо. Наверное, делают это и те, кто утверждает, что помощь не нужна, а все украинцы должны вернуться домой. Несомненно, что все уходит в очень плохом направлении. Эскалация напряжения среди союзников только способствует врагу", – заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского государственной награды, отметив, что это решение якобы "не направлено против украинского народа". Этот шаг был воспринят как реакция на украинские решения по переименованию воинского подразделения в честь героев УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне скандала в Польше призывают Украину вернуть всю военную помощь.

Также "Комментарии" писали о том, почему Польша не хочет, чтобы Украина была членом ЕС.



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Источник: https://x.com/KosiniakKamysz/status/2068419690326573256
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