Выборы в Польше: как изменились результаты после дебатов

За неделю до выборов в Польше прошли предвыборные дебаты, к которым были привлечены все лидеры главных партий. После дебатов издания Wirtualna Polska заказало у United Surveys провести опрос, чтобы узнать, как повлияло публичное обсуждение на предстоящее голосование.

Результаты опроса по выборам в Польше после дебатов. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, провластная партия "Право и справедливость" (PiS) сохраняет лидерство. Если бы выбыли состоявшиеся сегодня, то за нее проголосовало бы 33,8% поляков, что на 1,5% больше, чем до дебатов. Главный конкурент – оппозиционная партия "Гражданская платформа" (KO) оказалась на втором месте. По итогам дебатов партия Дональда Туска прибавила 1,7%, и теперь имеет результат поддержки – 28,1%.

Изменения произошли между партиями, борющимися за третье место. Так, блок партий "Третий путь" (Trzecia Droga) получил еще 2,1% поддержки и занял третью позицию с результатом 10,2%. А партия "Ливица" (Lewica) получила 9,4% и подвинулась на четвертое место из-за потери 2,7% голосов избирателей. В польский Сейм также попадает партия с правыми взглядами "Конфедерация". Ее поддержка составляет 8,4%.

Такие результаты свидетельствуют, что провластной партии "Право и справедливость" (PiS) нужно будет договариваться с другими политическими силами, чтобы сформировать коалицию. В общей сложности 66,9% поляков планируют голосовать, в то время как 30,9% заявили, что проигнорируют парламентские выборы в Польше.

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