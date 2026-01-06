Зеленский стал одним из самых популярных политиков года в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в тройку самых популярных иностранных политиков в Польше в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного польским Центром исследований общественного мнения (CBOS).

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно исследованию, первое место в рейтинге иностранных политиков занял президент США Дональд Трамп. Американский лидер был избран 11% поляков. Вторую позицию занял Владимир Зеленский, поддержанный 5% опрошенных. Третьим стал президент Франции Эмманюэль Макрон с результатом 3%.

Аналитики CBOS обращают внимание, что для большого числа польского общества выбор "политика года" среди иностранных лидеров оказался непростым. 41% респондентов затруднились назвать хотя бы одного иностранного политика, а еще 27% заявили, что ни один мировой лидер в 2025 году не сыграл столь весомой роли, чтобы получить такое звание.

В то же время, во внутриполитическом рейтинге Польши лидирует президент Кароль Навроцкий, которого назвали политиком года 16% опрошенных. Второе и третье места с одинаковым результатом в 8% разделили премьер-министр Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Опрос CBOS проводился в период с 27 ноября по 8 декабря 2025 года.

