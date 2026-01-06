logo_ukra

Зеленський став одним з найпопулярніших політиків року у Польщі

Володимир Зеленський став другим у рейтингу найпопулярніших іноземних політиків у Польщі.

6 січня 2026, 16:30
Президент України Володимир Зеленський увійшов до трійки найпопулярніших іноземних політиків у Польщі у 2025 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного польським Центром досліджень громадської думки (CBOS).

Зеленський став одним з найпопулярніших політиків року у Польщі

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, перше місце у рейтингу іноземних політиків посів президент США Дональд Трамп. Американського лідера обрали 11% поляків. Другу позицію зайняв Володимир Зеленський, якого підтримали 5% опитаних. Третім став президент Франції Емманюель Макрон з результатом у 3%.

Аналітики CBOS звертають увагу, що для значної частини польського суспільства вибір "політика року" серед іноземних лідерів виявився непростим. 41% респондентів не змогли назвати жодного іноземного політика, а ще 27% заявили, що жоден світовий лідер у 2025 році не відіграв настільки вагомої ролі, щоб отримати таке звання.

Водночас у внутрішньополітичному рейтингу Польщі лідирує президент Кароль Навроцький, якого назвали політиком року 16% опитаних. Друге та третє місця з однаковим результатом у 8% поділили прем’єр-міністр Дональд Туск і міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Опитування CBOS проводилося в період з 27 листопада по 8 грудня 2025 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі викрили TikTok-кампанію за Polexit з використанням ШІ-дівчат. Молоді та привабливі дівчата створені штучним інтелектом закликають Польщу до виходу з ЄС

Також "Коментарі" писали про новий курйоз з Трампом. Камери зафіксували, як американський лідер не зміг правильно вимовити прізвище президента Польщі.



Джерело: https://www.rynekzdrowia.pl/Polska-i-swiat/Prawie-polowa-Polakow-nie-wskazala-zadnego-CBOS-o-polityku-roku-2025,279675,15.html
