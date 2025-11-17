logo

Железную дорогу в Польше взорвали диверсанты: премьер Дональд Туск сделал новое заявление
Железную дорогу в Польше взорвали диверсанты: премьер Дональд Туск сделал новое заявление

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил диверсию на железнодорожном пути, которая является ключевой для поставки помощи Украине

17 ноября 2025, 12:26
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Железнодорожный путь в Польше, который является ключевым для поставки помощи Украине, взорвали диверсанты. Информацию об этом подтвердил польский премьер Дональд Туск.

Железную дорогу в Польше взорвали диверсанты: премьер Дональд Туск сделал новое заявление

Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте диверсии. Фото: из открытых источников

По его словам, подтвердились самые плохие подозрения — на линии Варшава-Люблин у села Мика произошел акт диверсии.

"Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожный путь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи и прокуратура. Сообщалось о повреждениях по той же линии, ближе к Люблину", — написал Туск в сети Х.

Польский премьер побывал на месте происшествия и подчеркнул, что подрыв железнодорожного пути на этом маршруте – беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности государства Польша и его гражданского населения.

Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", — добавил Туск.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше был поврежден железнодорожный путь на маршруте, соединяющем Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной. Премьер-министр страны Дональд Туск не исключал возможность диверсии. Во время предварительного осмотра места происшествия специалисты "обнаружили повреждение части пути, что повлекло за собой остановку поезда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении поддержки для украинских беженцев. Однако он подчеркнул, что сделал это в последний раз.

Польский президент указал на необходимость упорядочения системы поддержки, отметив, что к украинцам следует относиться как к любому другому национальному меньшинству.



Источник: https://x.com/donaldtusk
