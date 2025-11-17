logo_ukra

Залізницю у Польщі підірвали диверсанти: прем'єр Дональд Туск зробив нову заяву
Залізницю у Польщі підірвали диверсанти: прем’єр Дональд Туск зробив нову заяву

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив диверсію на залізничній колії яка є ключовою для постачання допомоги Україні

17 листопада 2025, 12:26
Залізничну колію у Польщі, яка є ключовою для постачання допомоги Україні, підірвали диверсанти. Інформацію про це підтвердив польський прем’єр Дональд Туск. 

Залізницю у Польщі підірвали диверсанти: прем’єр Дональд Туск зробив нову заяву

Прем’єр Польщі Дональд Туск на місці диверсії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, підтвердилися найгірші підозри — на лінії Варшава-Люблін буля села Міка стався акт диверсії. 

"Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці події працюють служби екстреної допомоги та прокуратура. Повідомлялося про пошкодження на тій самій лінії, ближче до Любліна", — написав Туск у мережі Х.

Польський прем’єр побував на місці події та підкреслив, що підрив залізничної колії на цьому маршруті – це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки держави Польща та її цивільного населення. 

"Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", — додав Туск.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Польщі було пошкоджено залізничну колію на маршруті, що з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск не виключав ймовірність диверсії. Під час попереднього огляду місця події фахівці "виявили пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження підтримки для українських біженців. Однак він наголосив, що зробив це востаннє. 

Польський президент вказав на необхідність упорядкування системи підтримки, зазначивши, що до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини.



