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Финляндия готова передать Украине истребители: когда

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что готова обсудить вопрос о предоставлении Украине истребителей, несмотря на критику внутри страны

сегодня, 21:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

Несмотря на недоразумение и неоднозначность передачи ВСУ военной авиации странами-партнерами, премьер -министр Финляндии Санна Марин выразила готовность обсуждать такую возможность, пишут "Комментарии" по информации финских СМИ.

Финляндия готова передать Украине истребители: когда

Финляндия намерена обсуждать передачу самолетов для ВСУ

На сегодняшний день Финляндия располагает истребителями F/A-18 Hornet. В 2021 году в стране было объявлено о заказе 64 многоцелевых истребителей F-35A у американского концерна Lockheed Martin.


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"У нас на подходе новые истребители F35... Когда эти старые "Хорнеты" будут выведены из строя, мы сможем обсудить их будущее использование", — заявила Марин журналистам.

Новые самолеты прибудут в страну не раньше 2025 года. Марин уже вызвала споры на родине, когда во время визита в Киев на прошлой неделе заявила, что Финляндии необходимо обсудить отправку истребителей Hornet в Украину. При этом финские СМИ сообщили, что она не обсуждала вопрос поставки истребителей с президентом или министром обороны. Глава оппозиционной партии "Национальная коалиция" Петтери Орпо сказал, что заявление Марин было неосторожным, и она дала обещание, которое не сможет выполнить.

"Комментарии" также писали о том, что на международном уровне ведутся внутренние дебаты о поставках боевых самолетов Украине. Вопрос о поставках современных истребителей поднимался Киевом с самого начала войны. Сейчас, по оценкам воздушных сил Украины, для защиты неба необходимо около 200 многоцелевых самолетов.

Как сообщал портал "Комментарии", Варшава готова передать Киеву оставшиеся у нее самолеты советских моделей. Речь о МиГ-29.

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