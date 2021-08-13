logo
Русский Українська

BTC/USD

46188.43

ETH/USD

3227.43

LTC/USD

177.30

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир "Красный" уровень опасности: какие последствия наводнения в Китае
commentss НОВОСТИ Все новости

"Красный" уровень опасности: какие последствия наводнения в Китае

Известно о 21 погибшем в результате стихии

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна

"Красный" уровень опасности: какие последствия наводнения в Китае

В китайских провинциях наводнение разрушило сотни домов, фото Bangkok Post

Ряд стран страдает от наводнений. Среди них Китай, Япония, Турция. В Китае со среды продолжаются сильные ливни с рекордным количеством осадков. Местами выпало от 100 мм до 400 мм осадков. В результате чего местные реки вышли из берегов и вызвали наводнение. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным Метеорологической администрации Китая, сильные осадки не прекратяться до следующей недели. Государственные синоптики также объявили об угрозе геологической катастрофы в четверг, 12 августа. В зону риска входят центральные провинции Хубэй, Хунань, Хэнань и Аньхой, Чунцин, Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе, а также Чжэцзян на восточном побережье.

Известно о количестве жертв стихии — пока погибших насчитывается 21 человек в провинции Хубэй. Этот регион больше всего пострадал от наводнения на этой неделе. В провинции Хубэй отключена электроэнергия, разрушены более 3600 домов, повреждено более 8110 га посевов. В пяти городах провинции объявлен "красный" уровень опасности.

”Красный” уровень опасности: какие последствия наводнения в Китае - фото 2

Из провинции Хубэй эвакуировали 6 тысяч человек. Спасатели вывозили людей в безопасное место на бульдозерах и лодках. В городе Суйчжоу местные жители говорят, что уровень воды поднялся на два-три метра. По их словам, такого дождя не было уже лет 20 или 30.

По данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Китая, сотни пожарных и тысячи полицейских и военных были направлены в наиболее пострадавшие районы, включая города Сучжоу, Сяньян и Сяоган.

Предварительная сумма ущерба от наводнения составляет 108 миллионов китайских юаней (16,67 миллиона долларов).

Напомним, что в июле Китай уже страдал от наводнений в юго-западной провинции Сычуань и провинции Хэнань. Тогда погибли более 300 человек, около 80 тысяч были эвакуированы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае произошло самое крупное наводнение. Также мы писали, что Турция страдает от наводнений.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bangkokpost.com/world/2164875
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ