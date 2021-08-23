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На пляже игуана напала на девушку, которая занималась йогой: видео стало вирусным в Сети

Видео набрало больше 3,5 млн просмотров

сегодня, 21:45
Автор:

Денис Подставной








На пляже игуана напала на девушку, которая занималась йогой: видео стало вирусным в Сети

Игуана укусила девушку, которая занималась йогой. Фото из открытых источников

Учителя медитации и специалиста по психическому здоровью во время занятий йогой внезапно укусила за палец игуана. Видео девушка опубликовала в социальной сети Twitter и оно набрало более 3,5 млн просмотров. Об этом пишет издание The Indian Express.

Инструктор занималась йогой на карибском пляже, как вдруг сзади к ней приблизилась игуана и укусила за указательный палец. Тренировку девушки в тот момент снимала на видео ее подруга. Момент с укусом также попал в ролик. В ответ на произошедшее пострадавшая начала кричать, а затем кинула в животное горсть песка. После этого игуана отдалилась.

Девушка отметила, что на этом пляже игуаны есть повсюду. Люди специально приходят их туда кормить. Однако она не думала, что эти животные способны напасть без причины на человека. 

Далее подруга тренера сняла продолжение этой истории на видео. В ролике видно, что после случившегося девушку сзади буквально окружили еще несколько игуан. 

К слову, специалисты утверждают, что обычно игуаны избегают любых контактов с людьми. Однако в случае нападения пострадавшему следует тщательно промыть рану, поскольку в слюне растительноядной ящерицы могут быть бактерии сальмонеллы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане. На пляже висели объявления о запрете купания, но мужчина проигнорировал их. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Австралии крокодил напал на двух мужчин. Рептилию искали с помощью дронов. Подробнее читайте в нашей статье.



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Источник: https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/woman-doing-yoga-on-the-beach-gets-bitten-by-iguana-7466882/
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