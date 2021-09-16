Неудачи на геополитической арене: действительно ли США сдают позиции

Уход, если не сказать – бегство – из Афганистана. Вынужденные соглашения с европейцами (касаемо того же газопровода "Северный поток-2"). Набирающий силу Китай, "непослушная" Россия, задиристая (по крайней мере, в заявлениях) Украина.

Неудачи на геополитической арене: почему США сдают позиции - фото из открытых источников

Что происходит с США? Почему Штаты сдают позиции на геополитической арене? Так ли это на самом деле? К чему подобная новая реальность может привести? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

На данный момент США точно теряют регион Средней Азии

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что мы видим со стороны США политику по ревизии того позиционирования, которая началась даже не при Байдене, а еще до Трампа.

"Мир меняется, появляется несколько центров силы (тот же Китай), меняется мировая экономика. Соответственно – меняются приоритеты США, – поясняет эксперт. – С одной стороны, Штаты заинтересованы остаться центром мировой экономической системы, научно-технического прогресса. С другой стороны – оптимизировать свои расходы на внешнеполитических площадках. Всё это США начали около лет 10 назад. Они попытались сформировать региональные коалиции, которые были бы проводниками американских интересов. Потому что это дешевле".

И в этом ракурсе, отмечает Игорь Тышкевич, такое развитии ситуации, какое мы увидели в Афганистане, вполне логично.

"Тем более, что Афганистан – лишь финальная точка в целом ряду, скажем так, относительно неудачных инициатив США в регионе. Ранее были Сирия, Ирак, – напоминает эксперт. – На этом фоне логичен выход из Афганистана. Другой вопрос, что скорость выхода подогревалась внутриполитическими соображениями. Плюс были откровенные просчеты в анализе рисков. В итоге получили то, что получили. Безусловно, есть серьезный имиджевый удар по США. Кадры падающих с самолета афганцев не посмотрел только ленивый. Точно так же, как фото служебной собаки, которая сидит на пассажирском кресле в американском самолете. Видим серьезный провал определенной политики".

Игорь Тышкевич отметил, что говорить о долгосрочных последствиях пока не следует. Но на данный момент США точно теряют регион Средней Азии.

"Там усиливает позиции Китайская Народная Республика (КНР). Формируется своеобразный полумесяц из группы сотрудничающих государств: Китай, Пакистан, возможно, Иран. Соответственно, для США в этом регионе будет дополнительный вызов, – считает эксперт. – Ведь именно КНР рассматривается американской администрацией как проблема №1".

Если говорить о долгосрочных планах, то Штаты будут отходить от концепции удержания миропорядка посредством вооруженной силы. Уходить от роли мирового полицейского с дубинкой. Будут пытаться действовать экономическими методами, прогнозирует Игорь Тышкевич. Как получится – сказать пока сложно.

"Уже озвучены внешнеполитические амбиции КНР. Достаточно вспомнить выступление Си Цзиньпина (действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года — прим. ред.), посвященное столетию КПК, на котором он прямо говорил о желании Китая реформировать мировой порядок. Мы приходим к моменту, когда в мире складывается ситуация как минимум нескольких очень мощных центров силы, – отмечает Игорь Тышкевич. – Будут они равновесомыми или сложится система отношений с определенным перекосом, где есть домината, пока говорить сложно. Но по состоянию на сегодня с точки зрения Тихоокеанского региона, Азии, Ближнего Востока и значительной части Африки позиции КНР намного более мощные, чем позиции США".

Глобально для США стратегия не поменялась – как в регионе, так и в мире

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что Штаты не сдают позиции, но меняют свое геополитические позиционирование и пути строения своей внешней политики.

"Просто меняются подходы, – поясняет он. – Но цели касательно своего присутствия в регионах, сдерживания России и Китая, остаются те же самые. Глобально для США стратегия не поменялась – как в регионе, так и в мире".

Подобная реальность может привести к увеличению активности и угроз со стороны России и Китая, прогнозирует Владислав Фарапонов.

"При этом нужно понимать, что выход США из Афганистана – не спонтанное решение. Это был двухпартийный консенсус, – напоминает политолог-американист. – В данный момент продолжается процесс формирования внешнеполитической доктрины Байдена. Такой подход может нравиться или не нравиться. Но с ним надо считаться".

Ранее издание "Комментарии" писало, что США, Британия и Австралия создали новый военный альянс.

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