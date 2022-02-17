Пусть живет Украина: Известные грузины записали видео в поддержку украинцев

На фоне усиливающейся агрессии Российской Федерации и сообщений о ее вероятном вторжении на украинскую территорию в ближайшее время, известные грузины записали видеоролик в поддержку нашего государства. Соответствующее видео на странице в Facebook обнародовал грузинский телеканал Formula.

Известные грузины записали видео в поддержку украинцев - фото из открытых источников

Так, знаменитые личности Грузии заявили, что обеспокоены агрессией России в отношении Украины. В видеообращении к украинцам приняли участие артист Буба Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, кулинар Миша Авсаджанишвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссер Кети Мачавариани, основатель телекомпании Formula Миша Мшвилдадзе, телережисер Михеил Гонгадзе и другие известные уроженцы Грузии. Кроме того, знаменитости обратились к гражданам Украины на украинском языке.

Кроме прочего, грузины отметили, что сейчас вокруг нашей страны, как никогда, мобилизован весь мир, а также призвали другие государства, имеющие силы, желания и возможности, остановить страну-агрессора.

"Уважаемые украинцы! Братья и сестры! Мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Мы знаем, что узурпатору, который захватил богатство и власть, нужно очередное кровопролитие в соседнем государстве, чтобы отвернуть внимание от внутренних проблем.... Мы верим, что в этот исторический момент украинский народ будет тверд, един и бесстрашен. Ваша победа — наша победа. Ваша свобода — наша свобода".

К обращению также присоединился четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили, который заверил, что грузины всегда оказывали поддержку нашей стране и украинскому народу, и будут продолжать это делать.

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