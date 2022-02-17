logo

BTC/USD

43771.64

ETH/USD

3090.53

LTC/USD

126.99

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Пусть живет Украина: Известные грузины записали видео в поддержку украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Пусть живет Украина: Известные грузины записали видео в поддержку украинцев

Представители Грузии призвали другие государства, имеющие силы, желания и возможности, остановить страну-агрессора

сегодня, 09:27
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

На фоне усиливающейся агрессии Российской Федерации и сообщений о ее вероятном вторжении на украинскую территорию в ближайшее время, известные грузины записали видеоролик в поддержку нашего государства. Соответствующее видео на странице в Facebook обнародовал грузинский телеканал Formula.

Пусть живет Украина: Известные грузины записали видео в поддержку украинцев

Известные грузины записали видео в поддержку украинцев - фото из открытых источников

Так, знаменитые личности Грузии заявили, что обеспокоены агрессией России в отношении Украины. В видеообращении к украинцам приняли участие артист Буба Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, кулинар Миша Авсаджанишвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссер Кети Мачавариани, основатель телекомпании Formula Миша Мшвилдадзе, телережисер Михеил Гонгадзе и другие известные уроженцы Грузии. Кроме того, знаменитости обратились к гражданам Украины на украинском языке. 

Кроме прочего, грузины отметили, что сейчас вокруг нашей страны, как никогда, мобилизован весь мир, а также призвали другие государства, имеющие силы, желания и возможности, остановить страну-агрессора. 

"Уважаемые украинцы! Братья и сестры! Мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Мы знаем, что узурпатору, который захватил богатство и власть, нужно очередное кровопролитие в соседнем государстве, чтобы отвернуть внимание от внутренних проблем.... Мы верим, что в этот исторический момент украинский народ будет тверд, един и бесстрашен. Ваша победа — наша победа. Ваша свобода — наша свобода". 

К обращению также присоединился четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили, который заверил, что грузины всегда оказывали поддержку нашей стране и украинскому народу, и будут продолжать это делать. 

Ранее на портале "Комментарии" - В Конгрессе хотят ввести санкции против окружения Путина уже сейчас, не дожидаясь вторжения в Украину. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!