Пусть живет Украина: Известные грузины записали видео в поддержку украинцев

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Елизавета Черных
На фоне усиливающейся агрессии Российской Федерации и сообщений о ее вероятном вторжении на украинскую территорию в ближайшее время, известные грузины записали видеоролик в поддержку нашего государства. Соответствующее видео на странице в Facebook обнародовал грузинский телеканал Formula.
Известные грузины записали видео в поддержку украинцев - фото из открытых источников
Так, знаменитые личности Грузии заявили, что обеспокоены агрессией России в отношении Украины. В видеообращении к украинцам приняли участие артист Буба Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, кулинар Миша Авсаджанишвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссер Кети Мачавариани, основатель телекомпании Formula Миша Мшвилдадзе, телережисер Михеил Гонгадзе и другие известные уроженцы Грузии. Кроме того, знаменитости обратились к гражданам Украины на украинском языке.
Кроме прочего, грузины отметили, что сейчас вокруг нашей страны, как никогда, мобилизован весь мир, а также призвали другие государства, имеющие силы, желания и возможности, остановить страну-агрессора.
К обращению также присоединился четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили, который заверил, что грузины всегда оказывали поддержку нашей стране и украинскому народу, и будут продолжать это делать.
Ранее на портале "Комментарии" - В Конгрессе хотят ввести санкции против окружения Путина уже сейчас, не дожидаясь вторжения в Украину.
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