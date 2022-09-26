Путин хочет взять под контроль Молдову - ему помогает коррумпированный олигарх, который спонсирует митинги

В Молдове прошли акции протеста против европейского курса страны, который задает президент Мая Санду. Митинги были спонсированы пророссийским бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Путин хочет взять под контроль Молдову, ему помогает олигарх. Фото с открытых источников

Уже несколько дней в Молдове проходят антиправительственные протесты из-за резкого повышения цены на газ, спровоцированного российским вторжением в Украину и санкций со стороны Западного мира. Организатором протеста оказался олигарх Илан Шор, несколько лет назад укравший миллиард долларов из трех банков Молдовы. В настоящее время Шор скрывается от международного правосудия в Израиле. Интересно, что эта сумма равняется 10% ВВП Молдовы. Кроме того, олигарх также был вовлечен в ряд других скандалов, среди которых присвоение одного из крупнейших аэропортов страны.



Такие действия пророссийского олигарха Шора поддерживает Кремль, постоянно угрожающий Молдове прекратить поставки газа. Следует также отметить, что пока Молдова полностью зависит от российского газа. Таким образом власти России пытаются устранить проевропейского лидера Молдовы Маю Санду. Ведь цены на газ в Молдове выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом.



Кроме того, партия, которую основал Шор, убеждают общественность, что Санду действует в интересах Запада, а не простых молдаван. Если бы она заботилась о нации, то смогла договориться с Россией о газе, пропагандирующих пророссийские силы в стране.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Санду, которая рассказала, к кому обратится, если Путин нападет на Молдову.



Также "Комментарии" писали, что об удивительном заявлении премьер-министра Венгрии Орбана, желающего снять санкции с России.



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