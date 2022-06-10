Саммит НАТО: чего ожидать Украине и миру

Делегация Украины будет приглашена на саммит лидеров стран НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня. Об этом сообщает издание Europa Press. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное приглашение, а также поделились ожидания от саммита Альянса.



В Європе пройдет саммит НАТО, фото из открытых источников

Можно говорить об укреплении сотрудничества между Украиной и Альянсом

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль называет приглашение Украины на саммит НАТО в Мадриде важным и логичным решением.



"Ведь открытая российская агрессия против именно нашей страны спровоцировала укрепление обороноспособности другими государствами. По сути, Украина стала катализатором глобальных изменений, в том числе касательно членства других стран в Альянсе", – поясняет эксперт.



По ее словам, известно, что в рамках данного саммита будет обсуждаться вступление Швеции и Финляндии в Альянс. И это, подчеркивает Катерина Коваль, важный сигнал для всего мира относительно укрепления глобальной безопасности.



"Всё больше стран демонстрируют готовность укрепить свою обороноспособность, учитывая агрессию со стороны РФ и полномасштабное вторжение последней в Украину", – отмечает эксперт.



Также, продолжает она, на саммите намерены утвердить новую стратегическую концепцию, которая определит курс НАТО на следующие десять лет.



"Учитывая, что Россия пошла на полномасштабное вторжение в Украину, что она продолжает угрожать всему миру, в том числе ядерным оружием, стратеги Альянса на следующие десять лет должна учитывать всё это, – уверена Катерина Коваль. – Пока мы не говорим о вступлении Украины в НАТО. Зато говорим об укреплении сотрудничества между нашей страной и Альянсом. Уверена, эта тема также будет активно проговариваться в рамках саммита – с соответствующими последствиями в виде поддержки Украины вооружением. Это необходимо, в том числе, с точки зрения глобальной безопасности".



Важно, чтобы Украина озвучила свои цели, стремления, ожидания от НАТО



Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:



"Мы видим, что НАТО меняется. Происходят трансформации, которые вряд ли могли произойти до 24 февраля – широкомасштабного вторжения России в Украину. Прежде всего, речь о расширении Альянса за счет грядущего вступления туда Швеции и Финляндии. Таким образом, страхи России, которая рассказывала, что НАТО подбирается к ее границам, воплотились в реальность именно из-за действий самой РФ. Теперь граница НАТО с этим государством-агрессором существенного расширится – как по суше, так и по морю".



Безусловно, важно, что Украина будет присутствовать на очередном саммите НАТО, считает эксперт. И хоть, по понятным причинам, там не стоит вопрос о включении нас в Альянс, но украинский вопрос, вопрос противостояния российской агрессии, наверняка, станет одним из основных, прогнозирует Олеся Яхно.



"Ведь все происходящие с тем же НАТО трансформации как раз таки спровоцированы происходящим в Украине. Если бы не война, вряд ли бы те же Финляндия и Швеция захотели пересмотреть свой нейтралитет, свою внеблоковость. Уверена, что на саммите будет сделано много заявлений, связанных с войной России против Украины. И важно, чтобы наша страна через соответствующую делегацию озвучила свои цели, стремления, ожидания от НАТО, а также касательно вопросов глобальной безопасности. Вопрос, который сейчас волнует всех. Украина находится в центре внимания. Тем важнее озвучивание наших позиций на всех площадках, включая саммит НАТО", – акцентирует аналитик.



По ее словам, к концу июня появится конкретика и касательно других важных для нас направлений. И по поставкам вооружения (на 15 июня намечена очередная встреча министров обороны в формате "Рамштайн"), и касательно европерспектив Украины (примерно через неделю после "Рамштайна-3" будет саммит ЕС).

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