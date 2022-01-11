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Токаев рассказал, почему несмотря на отсутствие протестов в Казахстане АТО продолжается

Власти уверяют, что в Алматы и других крупных городах Казахстана акции протеста прекратились

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его стране удалось избежать государственного переворота. Идет тотальная проверка всех, кто участвовал в мятеже. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил во время переговоров с лидерами стран ОДКБ, сообщает Голос Америки.

Токаев рассказал, почему несмотря на отсутствие протестов в Казахстане АТО продолжается

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS

Токаев отметил, протесты в крупных городах подавлены, угрозы госперевора уже нет, но при этом антитеррористическая операция продолжается. Спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока не будут ликвидированы все террористы и в стране не будет с восстановлен конституционный порядок.

Президент Казахстана отметил, сейчас правоохранительные органы проводят тщательное расследование и вскоре предоставят мировой общественности доказательства, что за протестами в Казахстане стоит внешние силы, которые пытались дестабилизировать в стране и провести госпереворот.

Читайте также на портале "Комментарии" — активная фаза протестов в Казахстане подавлена, власти рапортуют о взятии ситуации в стране под контроль, но Россия продолжает переброску военного контингента. В Минобороны РФ подтвердили, что военные самолеты ежедневно доставляет солдат и вооружение в Казахстан.

Президент России Владимир Путин, комментируя события в Казахстане, заявил, что российские войска, а также войска ОДКБ будут оставаться в Казахстане столько, сколько будет нужно. Также Путин заявил, что в Казахстане снова пытались задействовать майданные технологии и устроить "цветную революцию", но этого удалось избежать благодаря оперативной реакции власти и организованной реакции стран-членов ОДКБ.



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Источник: https://www.golosameriki.com/a/tokayev-kazakhstan-has-survived/6390943.html
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