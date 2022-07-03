Узбекистан – это Казахстан-2 или хуже: что происходит в стране – почему без Путина здесь не обошлось

В последние дни Узбекистан охвачен волнениями. Штормит территорию Каракалпакстана, куда ввели дополнительные силы в связи с протестами против поправок к Конституции, предусматривающих отмену суверенного статуса данной республики. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим непростым вопросом обратилось к экспертам.

Протесты в Узбекистане. Фото: из открытых источнико

Одним из ключевых бенефициаров дестабилизации в Узбекистане, также как и в Казахстане, является Владимир Путин

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин поясняет:

"В последние 48 часов из Узбекистана поступают тревожные новости, а спираль насилия раскручивается так же быстро, как это было в январе в Казахстане . События идут по очень схожему сценарию. И одним из ключевых бенефициаров дестабилизации в Узбекистане, вне всякого сомнения, также как и в Казахстане, является Владимир Путин".

По словам эксперта, формальной причиной волнений стала дискуссия вокруг норм конституции Узбекистана, в которые собирались внести некоторые правки. Одна из таких правок касалась суверенитета Каракалпакстана в составе Узбекистана. Дмитрий Золотухин отмечает, что республика Каракалпакстан со столицей в городе Нукус является крупнейшим регионом Узбекистана и занимает 40% территории страны с населением более 1,5 миллионов человек.

"Политическая элита страны состоит из региональных кланов, которые находятся то в балансе, то в конфликте, – продолжает эксперт. – Конечно, этим удобно пользоваться внешним силам, таким как Кремль. Узбекистан вышел из карманного военного блока Путина – ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) в 2012 году. В 2021-м началась дискуссии о возвращении в состав военного блока – под угрозой проблем со стороны талибов. Но, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что не видит оснований для возобновления статуса члена ОДКБ".

Естественно, такая самостоятельность не радует Кремль, поясняет Дмитрий Золотухин. Тем более, что экономически Узбекистан ориентирован на Китай и на Казахстан. У самого Узбекистана нет выхода к морю, а значит, он зависим от своих партнеров с точки зрения товарных потоков и транспорта.

"Зимняя дестабилизация Казахстана не дала Путину желаемых результатов. Президент Касым-Жомарт Токаев недавно, глядя Путину в глаза, развенчал его влажные мечты о международном признании так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Учитывая это, Путин заинтересован показать свою силу на примере Узбекистана. Организовав беспорядки там – и принудив Шавката Мирзиёева согласиться на ввод сил ОДКБ, чтобы сохранить свою власть. Либо же, Путин, опираясь на локальные политические и коммерческие кланы, заставит Мирзиёева уйти со своего поста, и заменить его на более лояльного Кремлю политика, который бы вернул Узбекистан в блок ОДКБ и, возможно, даже отправил своих солдат на войну с Украиной, – прогнозирует эксперт. – Остановить Путина – это значит добиться стабильности и безопасности в макрорегионе, где обезумевшая обезьяна с ядерной гранатой бездумно метается из стороны в сторону, пытаясь создать видимость своей влиятельности".

Перспективы протеста сейчас крайне сомнительны. Скорее всего, его задавят

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик напоминает, что после распада Советского Союза Каракалпакстан вошел в состав независимого Казахстана на основании широкой автономии. Только в январе 1993 году был подписан соответствующий договор между Каракалпакстана и Узбекистаном "О вхождении Республики Каракалпакстан в состав Республики Узбекистан". Положения этого договора были закреплены в принятой в апреле того же года конституции Узбекистана.

"Согласно договору и конституции, Каракалпакстан входил в состав Узбекистана, имея широкую автономию – как суверенная республика, имеющая законное право на выход из Узбекистана. Важно отметить, что сам регион крайне ценный, он имеет огромные запасы нефти и газа (до трети всех запасов страны), составляет 40% территории самого Узбекистана, здесь работают крупные предприятия газохимического комплекса. При этом регион относительно малонаселен — здесь проживает всего около 2 миллионов человек при 35 миллионах во всем Узбекистане. При этом титульный этнос, каракалпаки, сами являются относительным меньшинством в автономии и составляют около трети населения. То есть территория крайне ценная, с широкой автономией, но при этом её автономия относительно уязвимая", – поясняет эксперт.

По его мнению, активным фактором в нынешнем кризисе является президент страны Шавкат Мирзиёев. Он унаследовал власть после многолетней диктатуры Каримова, став новой компромиссной фигурой для владеющих страной кланов, отмечает Денис Москалик.

"Получив пост президента, Мирзиёев занялся консолидацией собственной власти. Это включало чистки в госаппарате, частичную приватизацию, экономические реформы и перераспределение денежных потоков, – рассказывает эксперт. – На пути осуществлению собственных планов стала широкая автономия Каралапакстана, что привело к столкновению Мирзиёева с местными элитами. Особенно актуально это стало в нынешних условиях роста цен на энергоносители на фоне российской агрессии. Цена вопроса стала выше, соответственно обе стороны перешли в наступление. Мирзиёев попытался ограничить автономию через поправки в конституции Узбекистана, убрав упоминания о суверенитете Республики Каракалпакстан и её праве на выход из состава Узбекистана. Местные же воспользовались этим, чтобы поднять людей на протесты. Исключительную роль в этом сыграл каракалпакский блогер и адвокат Дулетмурат Тажимуратов, который использовал возможности интернета и социальных сетей для мобилизации сторонников борьбы против произвола республиканского центра".

По словам Дениса Москалика, сейчас протесты в Каракалпастане активно подавляются внутренними войсками. Известно, что президент Узбекистана своим указом ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. При этом высказал намерение отказаться от упомянутых поправок в конституции. Однако это сейчас скорее служит цели сбить протестную волну, уверен эксперт.

"Силовое подавление продолжается. Перспективы протеста сейчас крайне сомнительны. Скорее всего, его задавят, – считает Денис Москалик. – Российская агентура в таких процессах безусловно присутствует, но сейчас основная суть событий скорее в разборках между столичными и региональными кланами за денежные потоки".

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