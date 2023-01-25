В Испании задержали отправителя писем со взрывчаткой в посольства. Стали известны детали

В Миранда-де-Эбро арестовали 74-летнего мужчину, который присылал письма с пиротехническим материалом Санчесу и посольству Украины. Полиция нашла пенсионера, испанского гражданства, проследив за конвертами и марками. Об этом сообщает El Pais, передают "Комментарии".



Правоохранители в Испании задержали пенсионера, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольства

Среди получателей этих писем были президент правительства Педро Санчес и украинские посольства в США и Мадриде. Арестованный мужчина, гражданин Испании, до своего выхода на пенсию в 2013 году работал чиновником в городском совете Витории и обладал техническими и компьютерными навыками, а также был очень активен в социальных сетях. Следствие указывает на то, что он якобы действовал один и неизвестно, чтобы был связан с какой-либо группировкой, хотя полиция "не исключает участия или влияния других людей в событиях". Утром агенты обыскали его дом в городе Бургос, где подозреваемый проживал один и где он якобы создавал письма с помощью пиротехнического материала. Во время поисков агенты обнаружили немало материалов для изготовления "взрывоопасных конвертов".





Из шести писем с пиротехническим материалом, которые якобы прислал ныне задержанный пенсионер, сработало лишь одно, поступившее в украинское представительство, и нанес легких телесных повреждений работнику. Из остальных четыре были взорваны взрывотехниками из полиции, а последнему, поступившему на авиабазу, удалось обезвредить, а содержимое полностью изъять, что облегчило полицейское расследование. Следователи проанализировали все его составляющие, включая пиротехнический материал, но это не дало сдвинуться в расследовании, поскольку его можно приобрести во многих заведениях. Более успешными были пробы происхождения конвертов и марок.



В декабре сообщалось, что, по данным полиции, шесть свертков со взрывчатыми веществами были отправлены из города Вальядолид на севере страны. Это примерно в 130 км от Бургоса.

Напомним, как писали "Комментарии", члены Национальной судебной коллегии Испании приняли решение о рассмотрении инцидента в украинском посольстве в Мадриде, во время которого пострадал работник посольства как предполагаемый террористический акт. Взрыв произошел 30 ноября. Пострадавший в результате взрыва попал в столичный госпиталь Испании. По данным местной полиции, преступники использовали самодельную взрывчатку, которая была в конверте, попавшем в руки пострадавшего работника посольства.

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