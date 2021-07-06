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В Нигерии прямо из школы похитили больше сотни детей: что известно

Власти страны планируют отправить армию для освобождения школьников

сегодня, 17:50
Автор:

Денис Подставной

В Нигерии вооруженная группа людей похитила больше сотни школьников. Об этом сообщает издание BBC. 

В Нигерии прямо из школы похитили больше сотни детей: что известно

В Нигерии похитили больше сотни детей. Фото из открытых источников

Как стало известно, в городе Кадун на северо-западе Нигерии вооруженные люди прибыли в местную школу на мотоциклах. В помещении учебного заведения они обезвредили охранников и пробравшись в общежитие похитили как минимум 140 учеников. 

Как сообщают представители местной полиции, неизвестные увели детей в лес. Стражам порядка удалось спасти только 26 из них. Известно, что всего в школе обучалось 180 детей. 

Сообщается, что власти Нигерии собираются спасать, оставшихся в плену у злоумышленников, школьников с помощью армии. 

Для справки: с декабря прошлого года в Нигерии было похищено более тысячи детей. Из них девятеро были убиты. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Техас произошла перестрелка на автомойке. Стало известно, что в следствии инцидента пострадало восемь человек. Одной из пострадавших являлась несовершеннолетняя девочка, которая услышав выстрелы, попыталась убежать с места происшествия, но её сбила машина. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в немецком городе Магдебург украинец совершил вооруженное нападение на охранников паба. Мужчина порезал двух охранников, а затем попытался скрыться с места событий. Сообщается, что причиной для нападения послужила просьба сотрудников заведения о соблюдении масочного режима. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57732069?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_campaign=64&at_custom2=facebook_page&at_custom4=4CEA6416-DE23-11EB-9F8A-00D096E8478F&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&fbclid=IwAR3v0kZdidnBJmkXYsQdLDyiO1uZtaOqbj12uRdVn
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