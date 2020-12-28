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Япония прекратила выдачу виз на въезд

Японские власти принимают все меры, чтобы избежать заражению граждан мутировавшим коронавирусом

сегодня, 09:30
Автор:

Кириєнко Анна

Японские власти решили прекратить выдачу новых въездных виз гражданам со всех уголков мира. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Япония прекратила выдачу виз на въезд

Япония прекратила выдавать визы на въезд. Фото: dmrealty.ru

Такое решение связано с распространением нового штамма коронавируса, который быстро передается. Власти решили обезопасить население страны от мутировавшей болезни путем запрета въезда в Японию иностранцев.

Также премьер-министр сообщил, что средства профилактики остаются прежними. Ёсихидэ Суга призвал всех граждан соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и беречь свое здоровье.

Напоминаем, что новый штамм вируса обнаружили у граждан Испании. В стране зарегистрировали уже четыре пациента, у которых обнаружили мутировавший коронавирус. Также мутировавшем формой коронавируса уже заражены жители Великобритании и Германии.

Сообщаем, что власти Израиля серьезно озаботилась прививками для своих граждан. По мнению некоторых представителей правительства, страна хочет выйти на показатель в 150 000 дневных вакцинаций.

Государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения 24 часа в сутки, однако это зависит от желания граждан и наличии вакцин. Как и в большинстве стран, вакцинация от коронавируса в Израиле будет добровольной.

Сайт "Комментарии" рассказывал, что Президент России Владимир Путин получит вакцину против коронавируса "Спутник V". По словам прес-секретаря Пескова, Путин давно решил, что будет делать прививки против COVID -19, но ждал пока будут завершены все формальности.

68-летний Путин ранее заявил, что российская вакцина эффективна и безопасна, и он не видит причин не вакцинироваться, добавив, что ждет, пока она станет доступной.



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Источник: https://gazeta.ua/articles/world-life/_pripinili-vidavati-vizi-na-vyizd/1005265
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