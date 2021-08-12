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Земля в огне: NASA показало карту пожаров по всей планете

Горят пять из шести континентов

сегодня, 13:55
Автор:

Хмільовська Інна

Масштабные лесные пожары бушуют на пяти из шести континентов на планете. Жуткие кадры, пожары уничтожают целые города, испепеляют леса. Огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и Индонезия.  Как информирует NASA, огонь пылает практически в каждом уголку Земли.

Земля в огне: NASA показало карту пожаров по всей планете

Планета Земля, фото с открытых источников

Как ранее сообщалось, Греция, Италия и Босния пострадали от лесных пожаров на прошлой неделе. Ученые предполагают, что экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, увеличатся в количестве и интенсивности из-за глобального потепления.

Земля в огне: NASA показало карту пожаров по всей планете - фото 2

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Турции лесной пожар добрался до центра города. Как известно, по всей Турции в результате более 180 пожаров на прошлой неделе погибли по меньшей мере восемь человек. Происходящее было описано как самые страшные лесные пожары в стране на памяти живущих. Как известно, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112. Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

Помимо этого мы рассказывали, что Турцию охватили лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. Но по состоянию на 1 августа большинство пожаров удалось локализовать. 

Также недавно сообщалось, что в Греции расследуют причины пожаров. Известно, что всего было задержано 118 человек по подозрениям в поджогах. Впрочем, большинство задержанных полиция отпустила. Арестовали пока 18 человек, их подозревают в поджогах и неосторожном обращении с огнем, которое повлекло за собой тяжкие последствия.


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Источник: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/?fbclid=IwAR284kLKm5AiZpKxequ0uo3eYQ71LxjE0G46rDez91eV1kRAQXOdkBFljyo#t:adv;d:2021-08-11..2021-08-12;l:country-outline;@12.9,-4.2,4z
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