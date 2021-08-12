Земля в огне: NASA показало карту пожаров по всей планете

Масштабные лесные пожары бушуют на пяти из шести континентов на планете. Жуткие кадры, пожары уничтожают целые города, испепеляют леса. Огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и Индонезия. Как информирует NASA, огонь пылает практически в каждом уголку Земли.

Планета Земля, фото с открытых источников

Как ранее сообщалось, Греция, Италия и Босния пострадали от лесных пожаров на прошлой неделе. Ученые предполагают, что экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, увеличатся в количестве и интенсивности из-за глобального потепления.







Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Турции лесной пожар добрался до центра города. Как известно, по всей Турции в результате более 180 пожаров на прошлой неделе погибли по меньшей мере восемь человек. Происходящее было описано как самые страшные лесные пожары в стране на памяти живущих. Как известно, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112. Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.



Помимо этого мы рассказывали, что Турцию охватили лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. Но по состоянию на 1 августа большинство пожаров удалось локализовать.



Также недавно сообщалось, что в Греции расследуют причины пожаров. Известно, что всего было задержано 118 человек по подозрениям в поджогах. Впрочем, большинство задержанных полиция отпустила. Арестовали пока 18 человек, их подозревают в поджогах и неосторожном обращении с огнем, которое повлекло за собой тяжкие последствия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!