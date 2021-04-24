Жителям Израиля не рекомендуют посещать Украину: в чем причина

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Вечканова Елена
Израильтяне стали
одними из первых народов, которым удалось успешно разобраться с коронавирусной
болезнью. И хотя в стране закрываются ковидные больницы, а большинство жителей
получили свою дозу вакцины, местный Минздрав все равно просит население придерживаться
неких ограничений. Среди них — и посещение Украины, пишет The Jerusalem Post.
Правительство Израиля просит жителей не ездить в Украину. Фото: EPA-EFE
По мнению главы
Министерства здравоохранения Израиля Чези Леви, люди должны еще подождать с
любыми поездками за границу. Однако, если это невозможно по различным причинам,
то следует хотя бы не посещать страны с высоким порогом заболеваемости.
В семерку таких
государств как раз и попала Украина. Также израильтянам не рекомендуют посещать
Мексику, Турцию, Индию, Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Эфиопию и Бразилию.
Подобных
ограничений в Израиле просят придерживаться, дабы на территорию страны не "завозились"
новые штаммы COVID-19 и не увеличивалось количество больных
в целом.
Отдельные местные чиновники подчеркивают, что подобных правил можно будет уже не придерживаться через несколько недель. По их мнению, у всех вакцинированных пройдет необходимый период "усвоения" препарата в организме, и болезни можно будет противостоять.
По поводу этой ситуации уже высказался один известный украинских политических блогеров, бывший народный депутат Борислав Береза. По его мнению, Украина превратилась для других государств в "ковидное гетто". В этом, уверен Береза, исключительно вина украинского правительства и администрации нашего Минздрава, которые якобы "провалили вакцинацию" в Украине.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как израильтяне поменяли для украинцев правила пересечения границы.
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