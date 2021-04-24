Жителям Израиля не рекомендуют посещать Украину: в чем причина

Израильтяне стали одними из первых народов, которым удалось успешно разобраться с коронавирусной болезнью. И хотя в стране закрываются ковидные больницы, а большинство жителей получили свою дозу вакцины, местный Минздрав все равно просит население придерживаться неких ограничений. Среди них — и посещение Украины, пишет The Jerusalem Post.



Правительство Израиля просит жителей не ездить в Украину. Фото: EPA-EFE

По мнению главы Министерства здравоохранения Израиля Чези Леви, люди должны еще подождать с любыми поездками за границу. Однако, если это невозможно по различным причинам, то следует хотя бы не посещать страны с высоким порогом заболеваемости.

В семерку таких государств как раз и попала Украина. Также израильтянам не рекомендуют посещать Мексику, Турцию, Индию, Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Эфиопию и Бразилию.

Подобных ограничений в Израиле просят придерживаться, дабы на территорию страны не "завозились" новые штаммы COVID-19 и не увеличивалось количество больных в целом.

Отдельные местные чиновники подчеркивают, что подобных правил можно будет уже не придерживаться через несколько недель. По их мнению, у всех вакцинированных пройдет необходимый период "усвоения" препарата в организме, и болезни можно будет противостоять.

По поводу этой ситуации уже высказался один известный украинских политических блогеров, бывший народный депутат Борислав Береза. По его мнению, Украина превратилась для других государств в "ковидное гетто". В этом, уверен Береза, исключительно вина украинского правительства и администрации нашего Минздрава, которые якобы "провалили вакцинацию" в Украине.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как израильтяне поменяли для украинцев правила пересечения границы.



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