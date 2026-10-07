logo

BTC/USD

83947

ETH/USD

2610.44

USD/UAH

44.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Баба Ванга предсказала ужасную вспышку чумы в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Баба Ванга предсказала ужасную вспышку чумы в России

Баба Ванга предусмотрела вспышку чумы в Сибири в 2027 году. Что известно о смерти работницы противочумного института в РФ.

7 октября 2026, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сообщения о вспышке чумы в Сибири привлекли внимание СМИ к прогнозам болгарской провидицы Бабы Ванги. В частности, начали распространять утверждение, что она якобы предсказала появление древнего и опасного патогена в Сибири и его дальнейшее распространение по миру.

Баба Ванга предсказала ужасную вспышку чумы в России

Баба Ванга предсказала вспышку чумы в России

Поводом для новой волны сообщений о прогнозах Бабы Ванги стала смерть 28-летней работницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. Женщине стало плохо во время пребывания в Бурятии у границы с Монголией. 29 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а 2 октября она скончалась в Шелехове.

Ранее в медиа появилась информация, что Шипилова могла случайно разбить пробирку с биологическим материалом, который мог содержать бактерии чумы. После этого 200 людей, которые могли с ней контактировать, поместили под наблюдение. 

На фоне этих событий соцсети вспомнили Бабу Вангу, скончавшуюся в 1996 году. Ей приписывают многочисленные предсказания, в частности, от терактов 11 сентября к Чернобыльской катастрофе. Теперь поклонники ее прогнозов утверждают, что провидица говорила об "высвобождении" давнего патогена в Сибири в 2027 году.

"Баба Ванга предсказала, что замороженный давний патоген будет выпущен в Сибири и распространится по всему миру. Она также предусмотрела, что в том же году начнутся проблемы с дефицитом воды и взаимодействие с национальными инвазионными системами", — пишет ресурс Unilad.

Чума – серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. В природе она циркулирует среди диких грызунов и может передаваться людям, в частности, через укусы зараженных блох. Однако современные антибиотики позволяют эффективно лечить болезнь при своевременной диагностике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сравнили смерть в институте чумы РФ со сценарием Чернобыля.

Также "Комментарии" писали, что Ванга предсказала точный год смерти Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости