Баба Ванга предсказала ужасную вспышку чумы в России

Сообщения о вспышке чумы в Сибири привлекли внимание СМИ к прогнозам болгарской провидицы Бабы Ванги. В частности, начали распространять утверждение, что она якобы предсказала появление древнего и опасного патогена в Сибири и его дальнейшее распространение по миру.

Баба Ванга предсказала вспышку чумы в России

Поводом для новой волны сообщений о прогнозах Бабы Ванги стала смерть 28-летней работницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. Женщине стало плохо во время пребывания в Бурятии у границы с Монголией. 29 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а 2 октября она скончалась в Шелехове.

Ранее в медиа появилась информация, что Шипилова могла случайно разбить пробирку с биологическим материалом, который мог содержать бактерии чумы. После этого 200 людей, которые могли с ней контактировать, поместили под наблюдение.

На фоне этих событий соцсети вспомнили Бабу Вангу, скончавшуюся в 1996 году. Ей приписывают многочисленные предсказания, в частности, от терактов 11 сентября к Чернобыльской катастрофе. Теперь поклонники ее прогнозов утверждают, что провидица говорила об "высвобождении" давнего патогена в Сибири в 2027 году.

"Баба Ванга предсказала, что замороженный давний патоген будет выпущен в Сибири и распространится по всему миру. Она также предусмотрела, что в том же году начнутся проблемы с дефицитом воды и взаимодействие с национальными инвазионными системами", — пишет ресурс Unilad.

Чума – серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. В природе она циркулирует среди диких грызунов и может передаваться людям, в частности, через укусы зараженных блох. Однако современные антибиотики позволяют эффективно лечить болезнь при своевременной диагностике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сравнили смерть в институте чумы РФ со сценарием Чернобыля.

Также "Комментарии" писали, что Ванга предсказала точный год смерти Путина.