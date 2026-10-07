Баба Ванга передбачила жахливий спалах чуми в Росії

Повідомлення про спалах чуми в Сибіру привернули увагу ЗМІ до прогнозів болгарської провидиці Баби Ванги. Зокрема, почали поширювати твердження, що вона нібито передбачила появу давнього та небезпечного патогену в Сибіру та його подальше поширення світом.

Баба Ванга передбачила спалах чуми в Росії

Приводом для нової хвилі повідомлень про прогнози Баби Ванги стала смерть 28-річної працівниці Іркутського протичумного інституту Дар’ї Шипілової. Жінці стало погано під час перебування в Бурятії поблизу кордону з Монголією. 29 вересня її підключили до апарата штучної вентиляції легень, а 2 жовтня вона померла в Шелехові.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що Шипілова могла випадково розбити пробірку з біологічним матеріалом, який міг містити бактерії чуми. Після цього 200 людей, які могли контактувати з нею, помістили під спостереження.

На тлі цих подій соцмережі згадали Бабу Вангу, яка померла у 1996 році. Їй приписують численні передбачення, зокрема від терактів 11 вересня до Чорнобильської катастрофи. Тепер прихильники її прогнозів стверджують, що провидиця говорила про "вивільнення" давнього патогену в Сибіру у 2027 році.

"Баба Ванга передбачила, що заморожений давній патоген буде випущений у Сибіру та пошириться по всьому світу. Вона також передбачила, що того ж року почнуться проблеми з дефіцитом води та взаємодія з національними інвазійними системами", — пише ресурс Unilad.

Чума — серйозне інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія Yersinia pestis. У природі вона циркулює серед диких гризунів і може передаватися людям, зокрема через укуси заражених бліх. Однак сучасні антибіотики дають змогу ефективно лікувати хворобу за умови своєчасної діагностики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США порівняли смерть в інституті чуми РФ зі сценарієм Чорнобиля.

Також "Коментарі" писали, що Ванга передбачила точний рік смерті Путіна.