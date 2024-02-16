logo

BTC/USD

51892.99

ETH/USD

2769.74

LTC/USD

69.57

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Байден и не только. Володин объявил виновных в смерти Навального
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден и не только. Володин объявил виновных в смерти Навального

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционера Алексея Навального "убили" западные политики во главе с президентом Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:58
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Глава российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что причины смерти Алексея Навального установят судмедэксперты и следствие. При этом его возмутили обвинения российского диктатора Владимира Путина в том, что именно он причастен к смерти оппозиционера.

Байден и не только. Володин объявил виновных в смерти Навального

Вячеслав Володин

Володин заявил, что на самом деле смерть Навального "была выгодна" западным политикам, таким как президент США Джо Байден или генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, — виновники смерти Навального",
– заявил Володин.

Кроме того, спикер парламента страны агрессора отметил, что Навальный умер из-за более 19 тысяч санкций, которые были введены Западом против России, а также из-за тех, кто поддерживает Украину в войне и хочет разорвать на куски РФ и ее экономику.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

В'ячеслав Володін

сегодня, 18:44

В'ячеслав Володін несе маячню, що не почуєш в палаті №6, напевне щось важке вживає напроти синяка Медвєдева.


Новости

Все новости