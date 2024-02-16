Байден и не только. Володин объявил виновных в смерти Навального

Глава российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что причины смерти Алексея Навального установят судмедэксперты и следствие. При этом его возмутили обвинения российского диктатора Владимира Путина в том, что именно он причастен к смерти оппозиционера.

Вячеслав Володин

Володин заявил, что на самом деле смерть Навального "была выгодна" западным политикам, таким как президент США Джо Байден или генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, — виновники смерти Навального",

– заявил Володин.

Кроме того, спикер парламента страны агрессора отметил, что Навальный умер из-за более 19 тысяч санкций, которые были введены Западом против России, а также из-за тех, кто поддерживает Украину в войне и хочет разорвать на куски РФ и ее экономику.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.





