Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США

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Елизавета Черных
46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил государственным спецслужбам изучить дело об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также связь хакеров из РФ с кибератакой на правительственные сети США. Об этом сообщают в BBC.
Джо Байден - фото из открытых источников
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что изучение данной информации связано с тем, что США работает с Российской Федерацией для продвижения американских интересов:
Пресс-секретарь также отметила, что спецслужбы также намерены проверить подозрения в выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане.
Напомним, что 20 января в американском Капитолии Джо Байден принес присягу президента. Теперь он официально считается 46-м Президентом Соединенных Штатов. В своей речи после принятия присяги Джо Байден подчеркнул, что 20 января можно считать "Днем Америки". Он также считает, что последние президентские выборы были настоящим тестированием для всех американцев,
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом, и считает, что отношения между странами станут лучше. О том, прав ли Зеленский и чего и при каких условиях ждать Украине от Байдена, в том числе в ракурсе конфликта с Россией, разбирались украинские эксперты.
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