Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США

46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил государственным спецслужбам изучить дело об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также связь хакеров из РФ с кибератакой на правительственные сети США. Об этом сообщают в BBC.

Джо Байден - фото из открытых источников

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что изучение данной информации связано с тем, что США работает с Российской Федерацией для продвижения американских интересов:

"С этой целью президент также даст поручение разведывательному сообществу подготовить полный анализ кибервзлома компании Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения ею химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального", — заявили в Белом доме.

Пресс-секретарь также отметила, что спецслужбы также намерены проверить подозрения в выплате вознаграждений за американских солдат в Афганистане.

Напомним, что 20 января в американском Капитолии Джо Байден принес присягу президента. Теперь он официально считается 46-м Президентом Соединенных Штатов. В своей речи после принятия присяги Джо Байден подчеркнул, что 20 января можно считать "Днем Америки". Он также считает, что последние президентские выборы были настоящим тестированием для всех американцев,

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