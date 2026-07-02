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Без часов и телефонов: раскрыты безумные детали паранойи Путина и его 800 охранников

Владимир Путин увеличил количество личной охраны до более чем 800 человек. Охранникам запретили телефоны, часы и общественный транспорт.

2 июля 2026, 08:55
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин существенно усилил свою охрану на фоне войны против Украины и рост внутренних и внешних угроз. Как сообщает The Telegraph, численность сотрудников, непосредственно отвечающих за безопасность главы Кремля, увеличила до 800 человек. Кроме того, для охранников Путина были введены новые строгие ограничения.

Без часов и телефонов: раскрыты безумные детали паранойи Путина и его 800 охранников

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным издания, Путин уже четвертый раз усиливает систему личной охраны с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Соответствующий указ предусматривает увеличение центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 сотрудников. До 2022 года численность этого подразделения почти не изменялась в течение 13 лет.

Именно ФСО отвечает за безопасность Путина, его семьи, премьер-министра и других чиновников. Помимо охраны резиденций и сопровождения во время поездок служба обеспечивает правительственную связь, анализирует общественные настроения и, по информации The Telegraph, также участвует в проведении информационных операций. Общая численность ФСО оценивается в более чем 50 тысяч сотрудников.

По оценкам европейских разведывательных служб, с начала этого года Кремль ввел дополнительные меры безопасности из-за регулярных атак украинских беспилотников по территории России, а также опасений возможных покушений или попыток внутренней дестабилизации. В частности, находящимся рядом с Путиным сотрудникам запретили пользоваться мобильными телефонами, любыми устройствами с доступом к интернету, а также общественным транспортом. Кроме того, для их жилья установили дополнительные системы безопасности.

Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", с середины апреля чиновникам также приказали снимать наручные часы перед встречами с Путиным. Источники утверждают, что подобные меры связаны со стремлением минимизировать любые потенциальные риски для российского лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Швеции сделала тревожное предупреждение: что будет после Путина.

Также "Комментарии" писали, что россиянам не понравится, где Путин возьмет топливо для Москвы.



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