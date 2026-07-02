Без часов и телефонов: раскрыты безумные детали паранойи Путина и его 800 охранников

Российский диктатор Владимир Путин существенно усилил свою охрану на фоне войны против Украины и рост внутренних и внешних угроз. Как сообщает The Telegraph, численность сотрудников, непосредственно отвечающих за безопасность главы Кремля, увеличила до 800 человек. Кроме того, для охранников Путина были введены новые строгие ограничения.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным издания, Путин уже четвертый раз усиливает систему личной охраны с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Соответствующий указ предусматривает увеличение центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 сотрудников. До 2022 года численность этого подразделения почти не изменялась в течение 13 лет.

Именно ФСО отвечает за безопасность Путина, его семьи, премьер-министра и других чиновников. Помимо охраны резиденций и сопровождения во время поездок служба обеспечивает правительственную связь, анализирует общественные настроения и, по информации The Telegraph, также участвует в проведении информационных операций. Общая численность ФСО оценивается в более чем 50 тысяч сотрудников.

По оценкам европейских разведывательных служб, с начала этого года Кремль ввел дополнительные меры безопасности из-за регулярных атак украинских беспилотников по территории России, а также опасений возможных покушений или попыток внутренней дестабилизации. В частности, находящимся рядом с Путиным сотрудникам запретили пользоваться мобильными телефонами, любыми устройствами с доступом к интернету, а также общественным транспортом. Кроме того, для их жилья установили дополнительные системы безопасности.

Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", с середины апреля чиновникам также приказали снимать наручные часы перед встречами с Путиным. Источники утверждают, что подобные меры связаны со стремлением минимизировать любые потенциальные риски для российского лидера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Швеции сделала тревожное предупреждение: что будет после Путина.

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