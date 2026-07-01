Росіянам це не сподобається: де Путін візьме паливо для Москви

Паливна криза в Росії, яка загострилася після серії ударів по нафтопереробній інфраструктурі, може призвести до ще більшої нерівності між регіонами РФ. На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, Кремль зробить усе можливе, щоб забезпечити пальним Москву, навіть якщо це означатиме дефіцит в інших частинах РФ.

Паливна криза в Росії. Фото з відкритих джерел

Сергій Куюн в інтерв'ю Radio NV зазначив, що для російської влади, зокрема і Путіна, стабільне постачання пального до столиці має не лише економічне, а й політичне значення.

"Питання з паливом у Москві — це питання легітимності влади. Вони зроблять усе, щоб покрити дефіцит: Сибір залишиться без ресурсів, але столиця буде забезпечена паливом", — вважає Куюн.

За його словами, після пошкодження низки нафтопереробних заводів Кремль змушений перебудовувати всю систему логістики. Паливо перекидатимуть із віддалених регіонів до Москви та центральної частини країни, що значно збільшить транспортні витрати й зробить доставку нафтопродуктів дорожчою.

Експерт наголошує, що така модель може поглибити проблеми в регіонах, які вже відчувають нестачу пального. Якщо столиця залишатиметься пріоритетом, то віддалені території ризикують зіткнутися з перебоями у постачанні та подальшим зростанням цін.

Паливна криза в Росії розгортається на тлі систематичних атак українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах. Дефіцит пального вже фіксується більш ніж у 60 регіонах країни. Проблеми охопили територію від центральної частини РФ до Сибіру й Далекого Сходу. У відповідь російська влада запроваджує обмеження на постачання пального, переглядає логістичні маршрути та шукає можливості для імпорту нафтопродуктів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після нових ударів по НПЗ росіяни почали масово шукати в інтернеті, коли закінчиться війна.

Також "Кометнарі" писали, що в Москві зріс страх через війну. Ексспічрайтер Путіна пояснив, як удари по РФ змінили настрої росіян.