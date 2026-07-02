Без годинників та телефонів: розкрито божевільні деталі параної Путіна та його 800 охоронців

Російський диктатор Володимир Путін суттєво посилив власну охорону на тлі війни проти України та зростання внутрішніх і зовнішніх загроз. Як повідомляє The Telegraph, чисельність співробітників, які безпосередньо відповідають за безпеку глави Кремля, збільшили до 800 людей. Крім того, для охоронців Путіна запровадили нові суворі обмеження.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними видання, Путін вже четверте посилює систему особистої охорони з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідний указ передбачає збільшення центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО) з 785 до 812 співробітників. До 2022 року чисельність цього підрозділу майже не змінювалася протягом 13 років.

Саме ФСО відповідає за безпеку Путіна, його родини, прем'єр-міністра та інших високопосадовців. Крім охорони резиденцій і супроводу під час поїздок, служба забезпечує урядовий зв'язок, аналізує громадські настрої та, за інформацією The Telegraph, також бере участь у проведенні інформаційних операцій. Загальна чисельність ФСО оцінюється більш ніж у 50 тисяч співробітників.

За оцінками європейських розвідувальних служб, з початку цього року Кремль запровадив додаткові заходи безпеки через регулярні атаки українських безпілотників по території Росії, а також побоювання можливих замахів або спроб внутрішньої дестабілізації. Зокрема, співробітникам, які перебувають поруч із Путіним, заборонили користуватися мобільними телефонами, будь-якими пристроями з доступом до інтернету, а також громадським транспортом. Крім того, для їхніх помешкань встановили додаткові системи безпеки.

Як повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить", з середини квітня чиновникам також наказали знімати наручні годинники перед зустрічами з Путіним. Джерела стверджують, що такі заходи пов'язані з прагненням мінімізувати будь-які потенційні ризики для російського лідера.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що розвідка Швеції зробила тривожне попередження: що буде після Путіна.

Також "Коментарі" писали, що росіянам не сподобається, де Путін візьме паливо для Москви.