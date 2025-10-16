Россияне до сих пор не могут прийти в себя после ошеломляющей операции "Паутина" в начале июня. Чтобы скрыть позор от потери стратегической авиации и других проколов в ФСБ не придумали ничего лучшего, чем обвинить спецслужбы Великобритании в организации спецоперации. Так директор ФСБ Александр Бортников заявил российским пропагандистам, что именно британская разведка стояла за операцией СБУ "Паутина".

Александр Бортников. Фото: из открытых источников

"Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле (2 июня сего года) была проведена операция СБУ "Паутина". Англичане же обеспечили её последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесённом ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", – заявил Бортников.

Россияне отмечают, что в результате атаки FPV-дронов были поражены аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

При этом пропагандисты уверяют, что якобы все атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточняло ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала не было.

Читайте также на портале "Комментарии" — журналист и публицист Виталий Портников считает, что операция "Паутина", в ходе которой был нанесен удар по стратегическим бомбардировщикам РФ, имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто потери российской авиации. По его словам, Кремль получил куда более серьезный удар по своей системе безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа истерика: почему президент США позвонил Путину после спецоперации "Паутина".



