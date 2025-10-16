logo_ukra

Без цієї країни операції «Павутина» не було б: кому РФ висунула прямі звинувачення
commentss НОВИНИ Всі новини

Без цієї країни операції «Павутина» не було б: кому РФ висунула прямі звинувачення

У ФСБ РФ знову побачили слід спецслужб Великобританії

16 жовтня 2025, 11:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росіяни досі не можуть прийти до тями після приголомшливої операції "Павутина" на початку червня. Щоб приховати ганьбу від втрати стратегічної авіації та інших проколів у ФСБ, не вигадали нічого кращого, ніж звинуватити спецслужби Великобританії в організації спецоперації. Так, директор ФСБ Олександр Бортніков заявив російським пропагандистам, що саме британська розвідка стояла за операцією СБУ "Павутина".

Без цієї країни операції «Павутина» не було б: кому РФ висунула прямі звинувачення

Олександр Бортніков. Фото: з відкритих джерел

"Під безпосереднім кураторством британської розвідки прямо напередодні переговорів української та російської делегації у Стамбулі (2 червня цього року) було проведено операцію СБУ "Павутина". Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське "авторство" диверсії", – заявив Бортніков.

Росіяни зазначають, що в результаті атаки FPV-дронів були вражені аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.

При цьому пропагандисти запевняють, що нібито всі атаки Києва щодо аеродромів в Іванівській, Рязанській та Амурській областях було відбито. Як уточнювало відомство, загоряння, що сталися внаслідок атак України на аеродроми у Мурманській та Іркутській областях, було ліквідовано, жертв серед персоналу не було.

Читайте також на порталі "Коментарі" — журналіст і публіцист Віталій Портніков вважає, що операція "Павутина", в ході якої було завдано удару по стратегічним бомбардувальникам РФ, має набагато глибші наслідки, ніж просто втрати російської авіації. За його словами, Кремль отримав значно серйозніший удар по своїй системі безпеки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп істерик: чому президент США зателефонував Путіну після спецоперації "Павутина".




