Росіяни досі не можуть прийти до тями після приголомшливої операції "Павутина" на початку червня. Щоб приховати ганьбу від втрати стратегічної авіації та інших проколів у ФСБ, не вигадали нічого кращого, ніж звинуватити спецслужби Великобританії в організації спецоперації. Так, директор ФСБ Олександр Бортніков заявив російським пропагандистам, що саме британська розвідка стояла за операцією СБУ "Павутина".

Олександр Бортніков. Фото: з відкритих джерел

"Під безпосереднім кураторством британської розвідки прямо напередодні переговорів української та російської делегації у Стамбулі (2 червня цього року) було проведено операцію СБУ "Павутина". Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське "авторство" диверсії", – заявив Бортніков.

Росіяни зазначають, що в результаті атаки FPV-дронів були вражені аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.

При цьому пропагандисти запевняють, що нібито всі атаки Києва щодо аеродромів в Іванівській, Рязанській та Амурській областях було відбито. Як уточнювало відомство, загоряння, що сталися внаслідок атак України на аеродроми у Мурманській та Іркутській областях, було ліквідовано, жертв серед персоналу не було.

