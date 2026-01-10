Блэкаут пришел в РФ: что пришлось признать правительству РФ

Правительство Российской Федерации фактически признало дефицит электроэнергии в Московском регионе и на юге страны. Об этом свидетельствует решение федеральных властей в конце 2025 года о выделении бюджетных средств на достройку энергетических мощностей в ряде теплоэлектроцентралей и тепловых электростанций в Москве и области. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Эксперт рассказывает, что в документе необходимость финансирования обосновывается недостатком генерации, который уже не позволяет стабильно снабжать регион электроэнергией. Таким образом, дефицит мощностей в столичном узле РФ впервые официально зафиксирован на уровне федерального правительства.

"В то же время привлекает внимание тот факт, что о хронических проблемах с электроснабжением в Иркутской области и ряде отдаленных регионов РФ, которые не подключены к единой энергосистеме, в постановлении не упоминается. Эти территории годами сталкиваются с нехваткой мощностей и вынужденными отключениями, однако остаются вне приоритетов Кремля", – отметил экономист.

Аналитики отмечают, что подробное описание планов по достройке энергетических объектов в Москве и области фактически подтверждает системную уязвимость российской энергетики даже в ключевых регионах. По их словам, дефицит электричества все чаще становится не исключением, а новой нормой для РФ – вне зависимости от удаленности регионов от линии фронта.

