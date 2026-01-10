Дрони взяли РФ у кільце: де лунали сильні вибухи

Рубрики
У Волгоградській області РФ після атаки дронів сталася пожежа на нафтобазі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.
Пожежа на нафтобазі. Фото: із відкритих джерел
За його словами, відповідні служби працюють "на місці інциденту".
Бочаров додав, що, за його "попередніми даними, постраждалих немає". Однак, зазначив він, "на випадок евакуації мешканців довколишніх будинків приведено в готовність" пункт тимчасового перебування.
Водночас у Міноборони Росії відрапортували про те, що їхня ППО за ніч нібито знешкодила 59 "українських безпілотників".
За даними російського оборонного відомства, нібито найбільше дронів перехопили над акваторією Чорного моря – 11. Ще 10 – над Краснодарським краєм, 8 – над Брянською областю, 6 – над Липецькою областю РФ.
По 4 – над Калузькою областю, Адигеєю, акваторією Азовського моря та окупованим Кримом. 3 дрони російська ППО нібито знешкодила "над територією Московського регіону, у тому числі один, що летів на Москву".
2 — над Бєлгородської областю, по одному — над Воронезькою, Смоленською, Тульською областями РФ.
