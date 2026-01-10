Дрони взяли РФ у кільце: де лунали сильні вибухи

У Волгоградській області РФ після атаки дронів сталася пожежа на нафтобазі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Пожежа на нафтобазі. Фото: із відкритих джерел

"В Октябрському районі в результаті падіння уламків БпЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі", — зазначив губернатор Волгоградської області РФ.

За його словами, відповідні служби працюють "на місці інциденту".

Бочаров додав, що, за його "попередніми даними, постраждалих немає". Однак, зазначив він, "на випадок евакуації мешканців довколишніх будинків приведено в готовність" пункт тимчасового перебування.

Водночас у Міноборони Росії відрапортували про те, що їхня ППО за ніч нібито знешкодила 59 "українських безпілотників".

"За минулу ніч черговими засобами ППО перехоплено та знищено 59 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

За даними російського оборонного відомства, нібито найбільше дронів перехопили над акваторією Чорного моря – 11. Ще 10 – над Краснодарським краєм, 8 – над Брянською областю, 6 – над Липецькою областю РФ.

По 4 – над Калузькою областю, Адигеєю, акваторією Азовського моря та окупованим Кримом. 3 дрони російська ППО нібито знешкодила "над територією Московського регіону, у тому числі один, що летів на Москву".

2 — над Бєлгородської областю, по одному — над Воронезькою, Смоленською, Тульською областями РФ.

