Блекаут прийшов в РФ: що довелося визнати уряду РФ

Уряд Російської Федерації фактично визнав дефіцит електроенергії в Московському регіоні та на півдні країни. Про це свідчить рішення федеральної влади наприкінці 2025 року щодо виділення бюджетних коштів на добудову енергетичних потужностей на низці теплоелектроцентралей і теплових електростанцій у Москві та області. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Блекають у РФ. Фото: із відкритих джерел

Експерт розповідає, у документі необхідність фінансування обґрунтовується наявним браком генерації, який уже не дозволяє стабільно забезпечувати регіон електроенергією. Таким чином, дефіцит потужностей у столичному вузлі РФ був уперше офіційно зафіксований на рівні федерального уряду.

"Водночас увагу привертає той факт, що про хронічні проблеми з електропостачанням в Іркутській області та низці віддалених регіонів РФ, які не під’єднані до єдиної енергосистеми, у постанові не згадується. Ці території роками стикаються з нестачею потужностей та вимушеними відключеннями, однак залишаються поза пріоритетами Кремля", – зазначив економіст.

Аналітики зазначають, що докладний опис планів добудови енергетичних об’єктів у Москві та області фактично підтверджує системну вразливість російської енергетики навіть у ключових регіонах. За їхніми словами, дефіцит електрики дедалі частіше стає не винятком, а новою нормою для РФ – незалежно від віддаленості регіонів від лінії фронту.

