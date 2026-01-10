logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Блекаут прийшов в РФ: що довелося визнати уряду РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Блекаут прийшов в РФ: що довелося визнати уряду РФ

Федеральна влада терміново виділяє кошти на добудову ТЕЦ і ТЕС, тоді як віддалені регіони залишаються поза увагою Кремля

10 січня 2026, 16:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уряд Російської Федерації фактично визнав дефіцит електроенергії в Московському регіоні та на півдні країни. Про це свідчить рішення федеральної влади наприкінці 2025 року щодо виділення бюджетних коштів на добудову енергетичних потужностей на низці теплоелектроцентралей і теплових електростанцій у Москві та області. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Блекаут прийшов в РФ: що довелося визнати уряду РФ

Блекають у РФ. Фото: із відкритих джерел

Експерт розповідає, у документі необхідність фінансування обґрунтовується наявним браком генерації, який уже не дозволяє стабільно забезпечувати регіон електроенергією. Таким чином, дефіцит потужностей у столичному вузлі РФ був уперше офіційно зафіксований на рівні федерального уряду.

"Водночас увагу привертає той факт, що про хронічні проблеми з електропостачанням в Іркутській області та низці віддалених регіонів РФ, які не під’єднані до єдиної енергосистеми, у постанові не згадується. Ці території роками стикаються з нестачею потужностей та вимушеними відключеннями, однак залишаються поза пріоритетами Кремля", – зазначив економіст.

Аналітики зазначають, що докладний опис планів добудови енергетичних об’єктів у Москві та області фактично підтверджує системну вразливість російської енергетики навіть у ключових регіонах. За їхніми словами, дефіцит електрики дедалі частіше стає не винятком, а новою нормою для РФ – незалежно від віддаленості регіонів від лінії фронту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Волгоградській області РФ після атаки дронів сталася пожежа на нафтобазі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія тремтіла від вибухів: росіяни в паніці від атаки дронів горить нафтовий танкер та термінал.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини