Россия содрогалась от взрывов: россияне в панике от атаки дронов горит нефтяной танкер и терминал

На побережье Черного моря в российском городе Туапсе произошел мощный пожар после атаки дронов в ночь на 2 ноября. По сообщениям местных властей, обломки беспилотников повредили нефтяной танкер и терминал, что привело к масштабному возгоранию на объекте топливной инфраструктуры.

Пожар порта Туапсе после атаки дронов. Фото из открытых источников

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки. По предварительным данным, дроны попали в объекты ООО "РН-Морской терминал Туапсе", принадлежащего российской компании "Роснефть". Здесь расположен глубоководный причальный комплекс, введенный в эксплуатацию в 2013 году. Мощности терминала позволяют переваливать до 7 миллионов тонн нефтепродуктов в год и принимать крупные танкеры длиной до 250 метров.





В порту Туапсе после атаки дронов горит нефтяной танкер и терминал

По оценкам OSINT-сообщества "КиберМука", удар был нанесен по центральной грузовой эстакаде — основному узлу перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями и танкерами. Именно это привело к сильному возгоранию, которое было видно на значительном расстоянии.

Издание Astra сообщило, что на месте инцидента вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил часть портовой инфраструктуры, включая танкер, на который упали обломки дрона. По данным российских СМИ, пламя распространилось на палубную надстройку судна, и зафиксировано по меньшей мере три очага возгорания.





Места пожаров в порту Туапсе после атаки дронов

Местные телеграмм-каналы публиковали кадры ярких вспышек в порту, а жители сообщали о громких взрывах.

После поражения Туапсинского терминала в России осталось всего два больших порта, способных принимать танкеры класса Aframax — это De-Kastri в Хабаровском крае и Приморск в Ленинградской области на Балтийском море.

