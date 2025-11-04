Три района Курской области России остались без электроснабжения после удара по электроподстанции вечером 3 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил губернатор Курщины Александр Хинштейн.

На Курщине поражен энергообъект. Фото: из открытых источников

"В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции", – говорится в сообщении путинского чиновника.

Хинштейн заверил, что энергетики в самое ближайшее время начнут работать над возвращением электроснабжения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в городе Кстово Нижегородской области РФ после ночной атаки дронов возник пожар в промышленной зоне в районе нефтебазы "Лукойла" и нефтехимического завода.

В ночь на 4 ноября жители российского Кстово Нижегородской области сообщали о взрывах. На видео попало яркое сияние над городом. Также на кадрах очевидцев зафиксирован пожар, возникший после атаки.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Ранее "Комментарии" писали — в ночь на 4 ноября российские власти заявили о "массированной атаке" беспилотников на Волгоградскую область РФ и возгорании на электроподстанции "Фроловская". Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.