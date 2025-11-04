Блекаут прийшов в РФ: яка область залишилася без світла

Три райони Курської області Росії залишилися без електропостачання після удару по електропідстанції увечері 3 листопада. Як передає портал "Коментарі", про це у Telegram повідомив губернатор Курщини Олександр Хінштейн.

На Курщині уражено енергооб'єкт. Фото: з відкритих джерел

"У місті Рильську внаслідок удару ворога по підстанції сталося аварійне відключення електропостачання. Під відключення світла потрапило понад 16 тисяч споживачів у Рильському, а також Глушківському та Коренівському районах, які запитані від рильської підстанції", – йдеться у повідомленні путінського чиновника.

Хінштейн запевнив, що енергетики найближчим часом почнуть працювати над поверненням електропостачання.

