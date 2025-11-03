У россиян прибавится проблем с топливом: где в РФ были слышны сильные взрывы

В ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ).

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", — делились в местных пабликах россияне.

Спустя небольшой промежуток времени в соцсетях стали появляться первые кадры последствий. Люди в соцсетях утверждают, что под ударом дронов оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram-каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (которая, видимо, на территории объекта), зафиксирован пожар.

В то же время заявляется, что еще один дрон не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции. Причиной тому стала антидроновая сетка.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России заявили, якобы их ПВО прошлой ночью перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия сильных взрывов. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.



