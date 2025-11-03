logo

BTC/USD

107447

ETH/USD

3711.42

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У россиян прибавится проблем с топливом: где в РФ были слышны сильные взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

У россиян прибавится проблем с топливом: где в РФ были слышны сильные взрывы

В Саратове гремели взрывы, под ударом был местный НПЗ, зафиксирован пожар

3 ноября 2025, 07:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

У россиян прибавится проблем с топливом: где в РФ были слышны сильные взрывы

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ).

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", — делились в местных пабликах россияне.

Спустя небольшой промежуток времени в соцсетях стали появляться первые кадры последствий. Люди в соцсетях утверждают, что под ударом дронов оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram-каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (которая, видимо, на территории объекта), зафиксирован пожар.

В то же время заявляется, что еще один дрон не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции. Причиной тому стала антидроновая сетка.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России заявили, якобы их ПВО прошлой ночью перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия сильных взрывов. Местные паблики сообщали об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости