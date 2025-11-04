logo

BTC/USD

106740

ETH/USD

3624.51

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия содрогалась от взрывов: какой области досталось больше всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: какой области досталось больше всего

В России заявили о "массированной атаке" БпЛА на Волгоградскую область и пожаре на электроподстанции

4 ноября 2025, 06:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 4 ноября российские власти заявили о "массированной атаке" беспилотников на Волгоградскую область РФ и возгорании на электроподстанции "Фроловская". Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Россия содрогалась от взрывов: какой области досталось больше всего

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", – отметил путинский чиновник.

Андрей Бочаров добавил, что на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".

Стоит напомнить, что в ночь на 9 октября 2025 года беспилотники атаковали "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котово Волгоградской области РФ. В результате атаки на территории предприятия возникли пожары.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ). 

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", — делились в местных пабликах россияне.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на давление Запада российская экономика продолжает держаться на плаву и Путин рассчитывает на продолжение войны и в 2026 году. Почему российская экономика все езе держится? Как россиянам удается удержать инфляцию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучи мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости