Россия содрогалась от взрывов: какой области досталось больше всего

В ночь на 4 ноября российские власти заявили о "массированной атаке" беспилотников на Волгоградскую область РФ и возгорании на электроподстанции "Фроловская". Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", – отметил путинский чиновник.

Андрей Бочаров добавил, что на площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировали возгорание якобы "в результате падения обломков БПЛА".

Стоит напомнить, что в ночь на 9 октября 2025 года беспилотники атаковали "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котово Волгоградской области РФ. В результате атаки на территории предприятия возникли пожары.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ).

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", — делились в местных пабликах россияне.

