Болюче для Путіна питання: яке рішення ЄС щодо Росії раптово підтримали США

Адміністрація США повністю підтримує використання Євросоюзом заморожених російських активів як інструменту для допомоги Україні та завершення війни з Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", пише "Reuters".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, оскільки Захід прагне посилити тиск на путінський режим, Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати до 185 млрд євро – більшу частину російських суверенних активів, заморожених у Європі, — без їх конфіскації.

Вашингтон "абсолютно підтримує ЄС і кроки, які вони роблять зараз, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент", — сказав один із джерел видання на правах анонімності.

Цікаво, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених російських активів як важіль переговорів.

На питання, чи планує Білий дім використати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.

"Я не займаюся цим. Думаю, Європа та Росія ведуть переговори. Я не залучений до цих дискусій", — зазначив американський лідер.

Варто зазначити, раніше головна прес-секретар Єврокомісії Паула Піньо у Брюсселі 27 жовтня повідомила журналістам, що у пропозиціях Європейської комісії із закриття ЄС фінансових потреб України у 2026-27 роках до наступного засідання Європейської ради 18 грудня будуть запропоновані різні варіанти джерел фінансування, з основним акцентом.

