logo_ukra

BTC/USD

102328

ETH/USD

3448.03

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Болюче для Путіна питання: яке рішення ЄС щодо Росії раптово підтримали США
commentss НОВИНИ Всі новини

Болюче для Путіна питання: яке рішення ЄС щодо Росії раптово підтримали США

Reuters пише про те, що США підтримують ЄС у використанні заморожених російських активів для України

8 листопада 2025, 09:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація США повністю підтримує використання Євросоюзом заморожених російських активів як інструменту для допомоги Україні та завершення війни з Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", пише "Reuters".

Болюче для Путіна питання: яке рішення ЄС щодо Росії раптово підтримали США

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, оскільки Захід прагне посилити тиск на путінський режим, Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати до 185 млрд євро – більшу частину російських суверенних активів, заморожених у Європі, — без їх конфіскації.

Вашингтон "абсолютно підтримує ЄС і кроки, які вони роблять зараз, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент", — сказав один із джерел видання на правах анонімності.

Цікаво, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених російських активів як важіль переговорів.

На питання, чи планує Білий дім використати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.

"Я не займаюся цим. Думаю, Європа та Росія ведуть переговори. Я не залучений до цих дискусій", — зазначив американський лідер.

Варто зазначити, раніше головна прес-секретар Єврокомісії Паула Піньо у Брюсселі 27 жовтня повідомила журналістам, що у пропозиціях Європейської комісії із закриття ЄС фінансових потреб України у 2026-27 роках до наступного засідання Європейської ради 18 грудня будуть запропоновані різні варіанти джерел фінансування, з основним акцентом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заморожені активи РФ для України: чого злякався ЄС, чи щось зміниться в грудні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-backs-eu-using-frozen-russian-assets-help-end-war-us-source-says-2025-11-07/
Теги:

Новини

Всі новини