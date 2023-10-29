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Больной ВИЧ-инфекцией: российский певец рассказал о трагической новости в своей жизни

Дима Билан рассказал о смерти своего кота Соломона

29 октября 2023, 23:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость Дима Билан рассказал трагическую новость.

Больной ВИЧ-инфекцией: российский певец рассказал о трагической новости в своей жизни

Дима Билан (фото из открытых источников)

Как информирует российское пропагандистское издание 7dn.ru, певец остался без домашнего любимца-кота, который много времени был болен ВИЧ-инфекцией и теперь умер.


У любимца Димы Билана специалисты установили неизлечимую болезнь, на фоне которой развился сахарный диабет.

"3 года его тяжелых болезней и ежедневных процедур! Но он боролся до самого конца! Уже летом было известно, что он перешел на терминальную стадию одного из своих заболеваний (почечная недостаточность), но благодаря рекомендациям врачей – Соломон выиграл еще несколько месяцев жизни! Но к сожалению, его кошачий возраст закончился", — сообщил Билан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российского певца экстренно госпитализировали. В государстве-агрессорке РФ сообщают о том, что госпитализировали артиста Дима Билана, что, как и многие похожие "хорошие россияне", не обнародуют свои мысли о военном вторжении в Украину и о том, что войну начала РФ. Об этом говорит сообщение на странице российской звезды в социальных сетях.

Также "Комментарии" сообщали о том, что российский композитор впервые появился на публике после инфаркта. Российская знаменитость, 63-летний исполнитель и композитор Игорь Николаев, находившийся на лечении в реанимации из-за имеющихся проблем с сердцем, появился на днях в кругу своих знакомых.

Первые фотографии русского певца появились в социальной сети. По сообщению российских медиа, известный музыкант не сделал паузу в запланированных выступлениях и в социальной жизни. При этом он появился среди своих друзей во время застолья. Фанаты Николаева уже сообщают, что их музыкальный кумир ощутимо похудел.

Важно, что в начале года русскую знаменитость доставили в больницу, подозревая при этом инфаркт. Николаеву было установлено два стента, стабилизировано состояние и только после этого было выписано домой.



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