В Кремле отреагировали на новые заявления Трампа: что теперь говорят о переговорах

Довольно разная риторика, которая идет из США, не противоречит их декларированному желанию урегулировать войну в Украине. Москва продолжает быть открыта для выхода на трек мирных переговоров. Такое заявление для российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент Трамп сохраняет политическую волю для того, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования в Украине", — заявил главный рупор Кремля.

При этом Песков добавил, что Москва поддерживает эти усилия и что "продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров".

