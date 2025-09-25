logo

Россия В Кремле отреагировали на новые заявления Трампа: что теперь говорят о переговорах
В Кремле отреагировали на новые заявления Трампа: что теперь говорят о переговорах

Кремль продолжает делать вид, что готов к мирным переговорам

25 сентября 2025, 12:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Довольно разная риторика, которая идет из США, не противоречит их декларированному желанию урегулировать войну в Украине. Москва продолжает быть открыта для выхода на трек мирных переговоров. Такое заявление для российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на новые заявления Трампа: что теперь говорят о переговорах

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент Трамп сохраняет политическую волю для того, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования в Украине", — заявил главный рупор Кремля.

При этом Песков добавил, что Москва поддерживает эти усилия и что "продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров".

Читайте на портале "Комментарии" — "спецоперация в Украине", как Кремль называет полномасштабную войну против Украины – это одно, а происходящее вокруг России – это война, которую российская сторона должна выиграть. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Идет война. СВО – это одно, а происходящее вокруг нас это война", — заявил Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле назвали "голословными" заявления правительства Дании, в котором не исключили причастность России к инциденту с дронами, которые обнаружили вблизи аэропорта Копенгагена. Уже традиционно позицию Москвы озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее "Комментарии" писали – Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 2026 года. По данным ведомства, это позволит профинансировать военные расходы в четвертом году войны против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ведомства.




