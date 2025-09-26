Більше не "СВО": Лавров прямо заявив проти кого РФ тепер веде війну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО та Євросоюз "руками України" оголосили Росії "справжню війну" і безпосередньо беруть участь у ній. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву Лавров зробив на нараді міністрів закордонних справ "G20".

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

У традиційній російській пропаганді манері Сергій Лавров заявив, що "криза" в Україні "спровокована колективним Заходом", і що НАТО та ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть участь у ній".

Ці заяви з'явилися через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути захоплені Росією території, а саму РФ порівняв із "паперовим тигром" (англійський вислів, який приблизно означає "колос на глиняних ногах").

Трамп також заявив представникам мас-медіа, що країни НАТО повинні мати право збивати російські безпілотники, які перетинають їхній повітряний простір.

