logo_ukra

BTC/USD

109631

ETH/USD

3966.88

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Більше не "СВО": Лавров прямо заявив проти кого РФ тепер веде війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Більше не "СВО": Лавров прямо заявив проти кого РФ тепер веде війну

Глава МЗС РФ заявив, що НАТО та ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть участь у ній"

26 вересня 2025, 06:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО та Євросоюз "руками України" оголосили Росії "справжню війну" і безпосередньо беруть участь у ній. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву Лавров зробив на нараді міністрів закордонних справ "G20". 

Більше не "СВО": Лавров прямо заявив проти кого РФ тепер веде війну

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

У традиційній російській пропаганді манері Сергій Лавров заявив, що "криза" в Україні "спровокована колективним Заходом", і що НАТО та ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть участь у ній". 

Ці заяви з'явилися через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути захоплені Росією території, а саму РФ порівняв із "паперовим тигром" (англійський вислів, який приблизно означає "колос на глиняних ногах").

Трамп також заявив представникам мас-медіа, що країни НАТО повинні мати право збивати російські безпілотники, які перетинають їхній повітряний простір.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським приголомшив заявою, зазначивши, що Україна може повернути свої території. Проте лідер США сказав, що війна триватиме довго.                      

Також видання "Коментарі" повідомляло – держсекретар США Марк Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели зустріч у Нью-Йорку 24 вересня. Про це повідомили на офіційному сайті Державного департаменту США.

Раніше "Коментарі" писали – у Кремлі досить різко відреагували на нові заяви Дональда Трампа: що тепер говорять про мирні переговори.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини