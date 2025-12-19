Российский диктатор Владимир Путин назвал условия, при которых со стороны Москвы не будет никаких новых спецопераций, а также сделал заявление о нападении на Европу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российский диктатор высказался во время традиционной "Прямой линии" 19 декабря.

Обращаясь к Западу, Владимир Путин указал, что никаких новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут обманывать.

Он также назвал чепухой утверждение о том, что Россия может напасть на Европу.

По словам хозяина Кремля, все только выиграют, если Европа и Россия будут сотрудничать. Он отметил, что РФ готова работать с Европой, Великобританией и США, "но на равных".

Читайте на портале "Комментарии" — Россия готова завершить войну в Украине за устранение первопричин кризиса и на тех условиях, которые озвучивала летом 2024 года. Об этом в ходе "прямой линии" заявил российский диктатор Владимир Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало — Российская Федерация положительно оценивает инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленные на прекращение полномасштабной войны против Украины. Об этом публично заявил глава Кремля во время ежегодного пропагандистского мероприятия под названием "Итоги года с Владимиром Путиным".

По словам российского диктатора, в рамках контактов с Трампом Москва получила предложение пойти на некоторые уступки. Речь идет о переговорах, которые, как утверждает Путин, прошли в августе на Аляске. Он отметил, что российская сторона в целом была готова рассматривать такие компромиссные шаги, однако никаких конкретных деталей по поводу их содержания не озвучил.



