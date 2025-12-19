Більше «СВО» не буде: Путін відзначився голосною заявою

Російський диктатор Володимир Путін назвав умови, за яких з боку Москви не буде жодних нових "спецоперацій", а також зробив заяву щодо нападу на Європу. Як інформує портал "Коментарі", про це російський диктатор висловився під час традиційної "Прямої лінії" 19 грудня.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Звертаючись до Заходу, Володимир Путін вказав, що жодних нових "спецоперацій" не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть "дурити".

Він також назвав нісенітницею твердження про те, що Росія може напасти на Європу.

За словами господаря Кремля, усі тільки виграють, якщо Європа та Росія співпрацюватимуть. Він зазначив, що РФ готова працювати з Європою, Великою Британією та США, "але на рівних".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія готова завершити війну в Україні за усунення першопричин кризи і на тих умовах, які озвучувала влітку 2024 року. Про це під час "прямої лінії" заявив російський диктатор Володимир Путін.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Російська Федерація позитивно оцінює ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямовані на припинення повномасштабної війни проти України. Про це публічно заявив очільник Кремля під час щорічного пропагандистського заходу під назвою "Підсумки року з Володимиром Путіним".

За словами російського диктатора, в межах контактів із Трампом Москва отримала пропозицію піти на певні поступки. Йдеться про переговори, які, як стверджує Путін, відбулися у серпні на Алясці. Він зазначив, що російська сторона загалом була готова розглядати такі компромісні кроки, однак жодних конкретних деталей щодо їхнього змісту не озвучив.



