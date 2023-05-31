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Большой удар по россиянам: ликвидирован полковник ГРУ

Россия понесла самую высокую потерю среди офицерского состава в Сирии начиная с 2016 года.

сегодня, 19:25
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Автор:

Slava Kot

Российский полковник Олег Печевистый был ликвидирован в Сирии в ночь с 25 на 26 мая. Это самая высокая потеря российского офицера, начиная с 2016 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Антикор" .

Большой удар по россиянам: ликвидирован полковник ГРУ

Российский полковник Олег Печевистый. Фото из открытых источников

Основным пунктом, где дислоцируются российские войска, является авиабаза Хмеймим. В ночь с 25 на 26 мая именно это место было обстреляно из минометов. По одной из версий именно тогда и был убит российский полковник Олег Печевистый. По другой версии, его ликвидировала группа повстанцев во время успешного рейда.


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В настоящее время российское руководство не подтвердило смерть командира спецназа. Однако факт гибели Печевистого подтвердила администрация Подпорожья, где родился и проживал российский военный.

Олег Печевистый сражался в Грузии, Чечне, а несколько лет назад был и в Сирии. Второй раз в Сирию российское руководство отправило полковника в конце декабря прошлого года. Печенистый окончил и работал в военных заведениях Москвы и Рязани.

Россия, начиная с 2016 года, сохраняет значительный контингент своих военных в Сирии. Это произошло после того, как сирийский диктатор Башар Асад попросил помощи Путина на четвертый год гражданской войны. Однако в последние месяцы российские войска сократили свое присутствие в регионе, ведь часть из них была переброшена в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин боится покидать территорию России.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который назвал вечного врага России.



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Источник: https://antikor.com.ua/articles/631769-samaja_boljshaja_poterja_dlja_rf_s_2016_goda_v_sirii_likvidirovali_polkovnika_gru_olega_pechevistogo
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